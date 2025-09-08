Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

El intendente del departamento de San Rafael, Omar Félix , manifestó su postura acerca de la política económica del presidente Javier Milei. El jefe comunal llamó a defender el trabajo del campo y la producción del sur mendocino, en el Día del Agricultor .

"Ha sido el motor que dio origen a este oasis, que hizo crecer al departamento, y es lo que somos. San Rafael no es solo una ciudad, es un territorio compuesto por distritos, zonas rurales, y de ahí sale la riqueza, no sale del asfalto", indicó el intendente.

Félix aclaró que la ciudad aporta al crecimiento , pero resaltó la importancia del trabajo del campo. Además, manifestó que las medidas del gobierno nacional no favorecen a la agricultura local.

El intendente dijo que las medidas aplicadas por el Ejecutivo nacional no son nuevas. "Las políticas que hoy tenemos la hemos visto, primero en la época de Martínez de Hoz cuando San Rafael tenía, más o menos, 54 fábricas conserveras y cuando terminó creo que quedaban seis. Se repitió después en la época de (Carlos) Menem con (Domingo) Cavallo, con una serie de contradicciones, donde por un lado estaba la gran modernización , pero no se priorizó la defensa de la producción nacional", manifestó.

No nos beneficia que un gobierno se dedique solo a la macro, al sistema financiero y a ver cómo genera un sistema de competencia donde no hay protección. No nos beneficia que un gobierno se dedique solo a la macro, al sistema financiero y a ver cómo genera un sistema de competencia donde no hay protección.

Félix dijo que se tiene que cambiar la perspectiva y dejar de priorizar únicamente el sistema financiero. "La macroeconomía no le pone plata en el bolsillo a la gente, solo soluciona los problemas del Estado. Si bien hay que dedicarse y hay que trabajar en eso, no se puede descuidar la microeconomía, que es la que permite que el ciudadano pueda tener acceso a recursos, al consumo, y dinamiza la economía", indicó.

