Sur mendocino

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

El intendente de San Rafael manifestó su postura en el Día del Agricultor y criticó la política económica de Javier Milei. Mirá el video.

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

"Ha sido el motor que dio origen a este oasis, que hizo crecer al departamento, y es lo que somos. San Rafael no es solo una ciudad, es un territorio compuesto por distritos, zonas rurales, y de ahí sale la riqueza, no sale del asfalto", indicó el intendente.

Lee además
san rafael suma semaforos para mejorar el transito en zonas criticas video
Iniciativa municipal

San Rafael suma semáforos para mejorar el tránsito en zonas críticas
Ardua tarea de normalización del municipio de San Rafael tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. video
Consecuencias de la tormenta

San Rafael ejecuta un plan de acción tras los más de 80 milímetros de lluvia

Félix aclaró que la ciudad aporta al crecimiento, pero resaltó la importancia del trabajo del campo. Además, manifestó que las medidas del gobierno nacional no favorecen a la agricultura local.

Las críticas de Omar Félix al modelo de Javier Milei

El intendente dijo que las medidas aplicadas por el Ejecutivo nacional no son nuevas. "Las políticas que hoy tenemos la hemos visto, primero en la época de Martínez de Hoz cuando San Rafael tenía, más o menos, 54 fábricas conserveras y cuando terminó creo que quedaban seis. Se repitió después en la época de (Carlos) Menem con (Domingo) Cavallo, con una serie de contradicciones, donde por un lado estaba la gran modernización, pero no se priorizó la defensa de la producción nacional", manifestó.

No nos beneficia que un gobierno se dedique solo a la macro, al sistema financiero y a ver cómo genera un sistema de competencia donde no hay protección. No nos beneficia que un gobierno se dedique solo a la macro, al sistema financiero y a ver cómo genera un sistema de competencia donde no hay protección.

Félix dijo que se tiene que cambiar la perspectiva y dejar de priorizar únicamente el sistema financiero. "La macroeconomía no le pone plata en el bolsillo a la gente, solo soluciona los problemas del Estado. Si bien hay que dedicarse y hay que trabajar en eso, no se puede descuidar la microeconomía, que es la que permite que el ciudadano pueda tener acceso a recursos, al consumo, y dinamiza la economía", indicó.

Mirá el video de Noticiero Andino

Embed - SAN RAFAEL: DÍA DEL AGRICULTOR: FÉLIX LLAMÓ A DEFENDER LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO.
Temas
Seguí leyendo

General Alvear se prepara para celebrar la primera Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Ulpiano Suarez recibió a Lautaro Arjona, el nadador mendocino que hará 36 km en costas de Brasil

El IPV entregó en Guaymallén uno de los barrios más grandes de la última década

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 8 al 13 de septiembre y los valores

La Municipalidad de Mendoza refuerza el bienestar animal con el Móvil Veterinario

Santa Rosa amplía su parque automotor con una inversión clave para los vecinos

LO QUE SE LEE AHORA
El IPV entregó más de 120 casas en el barrio Brisas del Sauce, con una inversión de $11.419 millones. 
viviendas

El IPV entregó en Guaymallén uno de los barrios más grandes de la última década

Las Más Leídas

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Te Puede Interesar

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina
Desarrollo y Economía

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
Licitan nuevas áreas hidrocarburíferas en Mendoza
Inversiones

Hidrocarburos: Mendoza convoca a doce áreas de exploración en el nuevo plan de licitación continua

Por Sitio Andino Economía