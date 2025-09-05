Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas

Pablo Segura del Grupo Inversor Paz se refirió a esta situación: "Lo más importante es que la persona que vaya a comprar el tema del terreno, es solicitarle a los vendedores, un certificado de factibilidad por intermedio de la municipalidad. Y también ver el tema de sí esa propiedad está embargada o no. Lo que les recomiendo es pedirles a las personas que vayan a comprar, es la siguiente documentación. Un certificado que emite la municipalidad. Teniendo una vez esa documentación, se la acerque a un profesional, escribano público o un abogado, para hacer las averiguaciones pertinentes con respecto a la propiedad, si no está embargada o si han hecho las presentaciones ante el municipio. El profesional le va a decir realmente si hay un número de expediente municipal, presentado en planeamiento, y si realmente también la propiedad, con el número de catastral, o si la propiedad no tiene embargo".