Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas

Piden confirmar la documentación en el Municipio de San Rafael y apoyarse en profesionales para evitar engaños en operaciones inmobiliarias.

Estafas en compra de lotes en el departamento de San Rafael.

Algunos corredores inmobiliarios y empresas del departamento de San Rafael dedicadas al rubro, están advirtiendo sobre grupos que llegan de otras provincias y se instalan en el sur para vender terrenos y resultan ser una estafa.

¿Qué pasos previos se requieren para considerar la compra de un lote?. Insistieron en la necesidad de chequear ante profesionales y en el Municipio, la confiabilidad antes de hacer la inversión.

Pablo Segura del Grupo Inversor Paz se refirió a esta situación: "Lo más importante es que la persona que vaya a comprar el tema del terreno, es solicitarle a los vendedores, un certificado de factibilidad por intermedio de la municipalidad. Y también ver el tema de sí esa propiedad está embargada o no. Lo que les recomiendo es pedirles a las personas que vayan a comprar, es la siguiente documentación. Un certificado que emite la municipalidad. Teniendo una vez esa documentación, se la acerque a un profesional, escribano público o un abogado, para hacer las averiguaciones pertinentes con respecto a la propiedad, si no está embargada o si han hecho las presentaciones ante el municipio. El profesional le va a decir realmente si hay un número de expediente municipal, presentado en planeamiento, y si realmente también la propiedad, con el número de catastral, o si la propiedad no tiene embargo".

Pablo Segura desde San Rafael y los consejos para evitar una estafa

Embed - SAN RAFAEL: ESTAFAS EN COMPRA DE LOTES: PASOS PARA EVITARLO

