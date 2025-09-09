Frente a las importaciones

Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados

En agosto, las industrias locales de alimentos pagaron salarios y aguinaldo. Sin emabrgo, el sector sigue afectado por el cierre de tres PyMES recientes.

Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados

Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados

Por Sitio Andino Departamentales

A pocos meses de 2026, a mediados de cada año, los trabajadores reciben, además del salario, un pago extra conocido como aguinaldo. En el contexto económico argentino, esto representa un desafío para las empresas locales, como la empresa alimentaria de San Rafael, que logró cumplir en agosto con todos los pagos correspondientes.

Empresas de San Rafael al día con sus empleados

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Ricardo Bertero, destacó en diálogo con Noticiero Andino que, tras el cierre de la temporada de trabajos en julio, las empresas cumplieron con las liquidaciones finales, que incluyen vacaciones y aguinaldo proporcional: "Las empresas que adeudaban la liquidación final se comprometieron a pagarla en agosto y cumplieron con lo prometido".

Bertero señaló que, pese al cumplimiento en los pagos, la industria local enfrenta un contexto económico adverso: "La actividad en San Rafael ha cerrado tres empresas", indicó, en referencia a la presión que sufren las compañías por la importación y los costos internos.

El secretario general agregó que muchas empresas optan por dedicarse a la importación, que resulta más rentable que producir localmente, lo que afecta el empleo en la región. Además, resaltó que los costos de servicios básicos, como la energía, dificultan aún más la competitividad del sector.

En este contexto, Bertero concluyó: "Para conseguir trabajo en San Rafael necesitas una especialidad muy demandada. De lo contrario, lamentablemente, es difícil encontrar empleo, y muchas personas se ven obligadas a mudarse".

