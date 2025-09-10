El gobernador Alfredo Cornejo inauguró en San Rafael nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política







El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este miércoles en San Rafael las nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal, junto al procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y la vicegobernadora Hebe Casado. "Los delitos graves, aunque están en baja, necesitan un mejor tratamiento, ayudado con este tipo de instalaciones", comentó el mandatario.

"Estas oficinas van a concentrar todos los servicios y optimizar los recursos, con presupuesto propio del Ministerio. Esto mejora la política criminal, con buenas instalaciones", declaró Cornejo a NOTICIERO ANDINO.

Embed - SAN RAFAEL: CORNEJO EN SAN RAFAEL - OFICINAS MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Alfredo Cornejo y el acceso a la Justicia Durante la puesta en funcionamiento del edificio del Ministerio Público Fiscal, Cornejo señaló: "Acá se tratan delitos leves y también graves, que son los que más nos sensibilizan, aunque están en baja, necesitan un mejor tratamiento, ayudado con este tipo de instalaciones".

"Venimos haciendo modificaciones en los códigos de procedimientos en los ultimos años y seguimos haciéndolos, pero las leyes son papeles, después hay que gestionarlas, y aca hay gestión", dijo el gobernador, quien ejemplificó que las oficinas inauguradas cuentas con diversas herramientas como Cámara Gesell, tótems para realizar denuncias.

Esto "hace más accesible la Justicia, si no las leyes quedan en letra muerta", sostuvo. "Este progreso colabora con el objetivo que tenemos de mejorar la seguridad", añadió.