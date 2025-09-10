Legislatura

Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción. La iniciativa de Alfredo Cornejo apunta a los horarios de las audiencias.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por Alfredo Cornejo para ampliar los horarios en los que se realizan audiencias.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por Alfredo Cornejo para ampliar los horarios en los que se realizan audiencias.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal para ampliar hacia la tarde los horarios en los que se realizan audiencias. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo para "acelerar los tiempos judiciales".

La propuesta fue impulsada por el Gobierno de Mendoza y llevada a la Legislatura semanas atrás por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la vicegobernadora Hebe Casado. El objetivo central es los jueces penales puedan fijar audiencias verpertinas.

El proyecto fue tratado este miércoles, y sancionada con 28 votos afirmativos y 13 negativos, para pasar al Senado. Llamativamente, el diputado José Luis Ramón expresó su votó a favor, lo que generó la sorpresa de los oficialistas.

El legislador Jorge Difonso, del bloque de La Unión Mendocina, criticó el proyecto por significar un "retroceso en el servicio de Justicia". El peronista Germán Gómez, en tanto, pidió que no se sancione y que se invite a especialistas a debatir una mejor solución: "No nos queda otro camino que votar en negativo, y esperar que podamos hacerle modificaciones. No tiene coherencia".

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza

De acuerdo con los datos oficiales, el 86% de las audiencias se realizan en la franja de 8 a 13, lo que genera cuellos de botella en la atención de expedientes. Además, detectaron una significativa brecha en la carga de trabajo: los 36 jueces penales reciben en promedio unas 20.000 causas al año, frente a las 1.800 que ingresan en los tribunales de juicio. Si bien esto es lógico, consideran que la diferencia debe reducirse.

Es por esto que el Gobierno pretende que los magistrados penales fijen audiencias durante la tarde para "agilizar" el sistema judicial y mejorar la mirada hacia la Justicia por parte de la población, con magistrados, fiscales y defensores "actuando en tiempo real".

15 de julio, base cóndor, presentación de nuevos policías, móviles, armamento y equipamiento tecnológico, alfredo cornejo, mercedes rus

También extendieron la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, para que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema. La reforma se enfocó en reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones.

Cruces en el Poder Judicial

El planteo del Ejecutivo generó cruces en el Poder Judicial. Luego de que Cornejo dijera que "hay algunas estadísticas que muestran que el fuero penal no está funcionando bien", el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, salió a poner en duda la capacidad operativa y que los fiscales no trabajan en la tarde. En tanto, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, negó que eso fuese así, y defendió el proyecto de Cornejo al señalar que es necesario equilibrar el trabajo en los distintos órganos judiciales.

