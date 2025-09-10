Más conectividad

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación de una obra que beneficiará a "más de 150.000 mendocinos". De qué se trata y cuánto invertirán.

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco.

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación para la construcción de la Estación Transformadora (ET) Valle de Uco y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz. Según indicó el mandatario, la obra beneficiará a más de 150.000 mendocinos, al "mejorar la conectividad y la previsibilidad energética de toda la región".

Los recursos saldrán de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial y, con esta inversión, el Gobierno de Mendoza "busca consolidar al Valle de Uco como un motor de desarrollo económico, atrayendo inversiones y fortaleciendo su perfil productivo"

El proyecto para la construcción de la Estación Transformadora (ET) Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la ET Capiz ya tiene autorización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y fue sometido a un proceso de participación ciudadana, donde la comunidad pudo presentar observaciones y sugerencias.

"Más de 150.000 mendocinos se verán beneficiados y se potenciarán los emprendimientos productivos. Estas obras, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, marca un paso concreto en el desarrollo del Valle de Uco. El 15 de octubre abriremos las ofertas técnicas, siguiendo el camino de una Mendoza que todos los días da un paso adelante", afirmó Cornejo a través de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1965717367469555894&partner=&hide_thread=false

De qué se trata la obra que anunció Alfredo Cornejo y cuánto costará

La licitación, que fue anunciada mediante la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Energía y Ambiente, cuenta con un presupuesto oficial de U$S 51.207.660, con IVA.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial supervisará la parte técnica de la obra para asegurar el cumplimiento del contrato. Además, el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (Fopiatzad) garantizará la transparencia del proceso de licitación, promoviendo la libre concurrencia de oferentes y la obtención de costos razonables.

Estación Transformadora Valle de Uco

Según el Gobierno, esta obra permitirá aumentar significativamente la capacidad de abastecer de energía a la región, beneficiando a milones de habitantes del Valle de Uco y facilitando el desarrollo de nuevos proyectos productivos y residenciales.

La nueva estación operará con niveles de tensión de 220/132/13,2 kV e incluirá un autotransformador de 150/150/55 MVA para garantizar la transferencia eficiente y segura de la energía.

La Estación Transformadora se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red nacional de transporte eléctrico, a través de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV entre Agua del Toro y la Estación Transformadora Cruz de Piedra. Además, se construirá un tramo adicional de LAT de 220 kV abriendo la LAT de 220 kV entre Los Reyunos y Gran Mendoza con el objetivo de fortalecer la interconexión regional.

Seguridad del sistema

La estación contará con una playa de maniobras de 220 kV, diseñada con el esquema técnico «interruptor y medio», para asegurar la confiabilidad del servicio y permitir el mantenimiento sin interrupciones. Esta configuración, con tres vanos y ocho interruptores, aportará mayor seguridad y flexibilidad operativa, indicó el Gobierno.

En paralelo, se realizarán mejoras en la Estación Transformadora Capiz para optimizar la capacidad operativa de ambas estaciones y garantizar una distribución de energía más eficiente en toda la región sur de la provincia. Esta obra no solo brindará mayor respaldo ante posibles fallas, sino que también generará condiciones para futuras ampliaciones, como la conexión de Tunuyán y Pareditas en 132 kV.

