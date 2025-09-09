El Honorable Tribunal de Cuentas incorporará a Andrea Molina, postulada por Alfredo Cornejo

El Senado aprobó el pliego enviado por el gobernador Alfredo Cornejo para que Andrea Molina sea la nueva vocal del Honorable Tribunal de Cuentas. Foto: Yemel Fil

La contadora pública nacionaly reemplazará a Ricardo Pettignano, quien se jubiló el pasado 1 de agosto. Fue propuesta por el mandatario argumentando que cuenta con "la formación académica, la trayectoria técnica y la experiencia en el control de fondos públicos y privados".

La sesión de acuerdo se realizó tras la audiencia pública que superó Molina la semana pasada, instancia en la que recibió 1337 adhesiones y ninguna impugnación. Allí expresó que su objetivo será "contribuir a la transparencia, la modernización del Estado y el fortalecimiento del control de los recursos públicos, de modo que cada peso invertido por el Estado llegue a su destino original".

Alfredo Cornejo Andrea Molina Gobierno de Mendoza Postulados al Honorable Tribunal de Cuentas De esta manera, la contadora será la cuarta integrante del Tribunal de Cuentas que postula Cornejo en su paso por la gobernación. El mandatario postuló durante su primera gestión (2015-2019) a Néstor Parés, expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular del Tribunal; y a Liliana Muñoz de Lázaro, exfuncionaria de Godoy Cruz y de la Provincia. A su vez, a fines del año pasado, propuso al abogado Gustavo Aníbal Riera.

Quién quedó al frente del EPRE En el EPRE, Andrea Molina tenía mandato hasta fines de este año, al igual que Andrea Salinas. Es por eso que Cornejo decidió elegirla para que pase al Tribunal de Cuentas. En tanto, Héctor Manuel Laspada, ingeniero en Electrónica y Electricidad, fue postulado por el Gobernador para ocupar el cargo de director general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, lo que fue aprobado por el Senado, en el lugar que dejó vacante Hugo Reos, ante el vencimiento de su mandato, que fue en el 2021, pero su continuidad se mantuvo mediante decretos del Poder Ejecutivo con sucesivas prórrogas.