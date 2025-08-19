Legislatura

Héctor Manuel Laspada es el nuevo director del EPRE tras aprobarse su pliego en el Senado

El pliego enviado por el gobernador Alfredo Cornejo fue aprobado por la Cámara de Senadores. El perfil del nuevo director del EPRE.

Héctor Laspada es el nuevo director del EPRE.

Héctor Laspada es el nuevo director del EPRE.

El ingeniero en Electrónica y Electricidad ocupará la vacante dejada por Hugo Reos, ante el vencimiento de su mandato, que fue en el 2021, pero su continuidad se mantuvo mediante decretos del Poder Ejecutivo con sucesivas prórrogas. Su perfil fue analizado, entre otros aspirantes, por una comisión evaluadora.

Lee además
Cornejo postuló a Andrea Molina como vocal del Tribunal de Cuentas
Propuesta al Senado

Quién es la elegida por Cornejo para integrar un órgano de control con mayoría radical
La iniciativa del Gobierno de Mendoza fue aprobada en la Cámara de Senadores.
Para mejorar la gestión de residuos urbanos

Avanzó en el Senado el proyecto del Gobierno de Mendoza contra los basurales a cielo abierto

Luego de ser elegido por el mandatario, se realizó una audiencia pública y se elevó el pliego al Senado. Allí la votación se realizó en el recinto mediante voto secreto y resultó afirmativa. Con este avance en la Cámara alta quedó formalmente aprobada la incorporación de Laspada al frente del EPRE, ente encargado de regular y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico en Mendoza.

"Esta decisión se enmarca en una línea de trabajo que el gobernador Alfredo Cornejo viene sosteniendo: impulsar a profesionales con formación y trayectoria para ocupar cargos de gran relevancia institucional", señaló la vicegobernadora Hebe Casado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1957809339432903035&partner=&hide_thread=false

Quién es el nuevo director del Ente Provincial Regulador de la Electricidad

Héctor Laspada es ingeniero especialista en regulación eléctrica. Comenzó su carrera en EMSE y fue parte activa del proceso de privatización del servicio eléctrico en los años noventa. Ocupó cargos técnicos y de conducción en áreas vinculadas al control de calidad del servicio, siendo responsable de reglamentar e implementar el sistema de medición que rige actualmente en la provincia.

héctor laspada
Héctor Laspada fue postulado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Héctor Laspada fue postulado por el gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno justificó su postulación al señalar que durante más de 27 años se desempeñó como gerente de calidad del servicio eléctrico, y que su perfil "combina conocimiento técnico específico, capacidad de implementación normativa y experiencia sostenida en gestión pública".

En la audiencia pública realizada la semana pasada se presentaron 262 adhesiones y ninguna impugnación a la postulación de Laspada. Allí, destacó la "importancia de trabajar junto a los usuarios para optimizar el uso de la distribución eléctrica y colaborar con las distribuidoras en la incorporación de tecnologías que reduzcan cortes, subvariaciones y perturbaciones en la red".

Más cambios en el EPRE

En el EPRE, tanto Andrea Molina y Andrea Salinas terminan su gestión a fines de este año. En el caso de Molina, Cornejo la postuló para incorporarse como vocal del Honorable Tribunal de Cuentas. El pliego ya fue enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

El Gobernador busca que la contadora pública ocupe el lugar que deja la jubilación de Ricardo Pettignano, quien se retiró el pasado 1 de agosto. De aprobarse, sería la cuarta integrante de ese organismo que postula el mandatario en su paso por el Ejecutivo provincial.

Cornejo postuló durante su primera gestión (2015-2019) a Néstor Parés, expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular del Tribunal; y a Liliana Muñoz de Lázaro, exfuncionaria de Godoy Cruz y de la Provincia durante sus mandatos. A fines del año pasado también propuso al abogado Gustavo Aníbal Riera.

Temas
Seguí leyendo

La Legislatura aprobó la extensión de la antigüedad permitida para vehículos de transporte de pasajeros

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

Elecciones en Maipú: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Qué dice el nuevo fallo por la causa YPF que beneficia a la Argentina

En la Causa Cuadernos, un peritaje caligráfico determinó que la escritura es de Oscar Centeno

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Un exSelección Argentina, una exreina, un funcionario opositor y más: lo que dejó el cierre de listas en Alvear

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Las Más Leídas

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Te Puede Interesar

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.
Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso

Por Natalia Mantineo
Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación
FUERTE CAÍDA DEL CONSUMO

Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación

Por Soledad Maturano
La fuga ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y tuvo características dignas de una película
Están imputados por graves causas

Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile

Por Carla Canizzaro