Héctor Manuel Laspada es el nuevo director del EPRE tras aprobarse su pliego en el Senado

La candidatura de Héctor Manuel Laspada , postulado por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar el cargo de director general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) , fue aprobada por la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza este martes. De esta manera, quedó aceptada formalmente su incorporación al organismo controlador.

El ingeniero en Electrónica y Electricidad ocupará la vacante dejada por Hugo Reos, ante el vencimiento de su mandato, que fue en el 2021, pero su continuidad se mantuvo mediante decretos del Poder Ejecutivo con sucesivas prórrogas. Su perfil fue analizado, entre otros aspirantes, por una comisión evaluadora.

Luego de ser elegido por el mandatario , se realizó una audiencia pública y se elevó el pliego al Senado . Allí la votación se realizó en el recinto mediante voto secreto y resultó afirmativa. Con este avance en la Cámara alta quedó formalmente aprobada la incorporación de Laspada al frente del EPRE, ente encargado de regular y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico en Mendoza.

"Esta decisión se enmarca en una línea de trabajo que el gobernador Alfredo Cornejo viene sosteniendo: impulsar a profesionales con formación y trayectoria para ocupar cargos de gran relevancia institucional", señaló la vicegobernadora Hebe Casado .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1957809339432903035&partner=&hide_thread=false Hoy, en el Senado de Mendoza, aprobamos la designación de Héctor Manuel Laspada como director del Ente Provincial Regulador Eléctrico (@epremendoza). Ingeniero, formado en la UNCuyo, con experiencia en el sector energético y en la gestión pública y privada, Laspada asume la… pic.twitter.com/7txCo1gh2u — Hebe Casado (@hebesil) August 19, 2025

Quién es el nuevo director del Ente Provincial Regulador de la Electricidad

Héctor Laspada es ingeniero especialista en regulación eléctrica. Comenzó su carrera en EMSE y fue parte activa del proceso de privatización del servicio eléctrico en los años noventa. Ocupó cargos técnicos y de conducción en áreas vinculadas al control de calidad del servicio, siendo responsable de reglamentar e implementar el sistema de medición que rige actualmente en la provincia.

héctor laspada Héctor Laspada fue postulado por el gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno justificó su postulación al señalar que durante más de 27 años se desempeñó como gerente de calidad del servicio eléctrico, y que su perfil "combina conocimiento técnico específico, capacidad de implementación normativa y experiencia sostenida en gestión pública".

En la audiencia pública realizada la semana pasada se presentaron 262 adhesiones y ninguna impugnación a la postulación de Laspada. Allí, destacó la "importancia de trabajar junto a los usuarios para optimizar el uso de la distribución eléctrica y colaborar con las distribuidoras en la incorporación de tecnologías que reduzcan cortes, subvariaciones y perturbaciones en la red".

Más cambios en el EPRE

En el EPRE, tanto Andrea Molina y Andrea Salinas terminan su gestión a fines de este año. En el caso de Molina, Cornejo la postuló para incorporarse como vocal del Honorable Tribunal de Cuentas. El pliego ya fue enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

El Gobernador busca que la contadora pública ocupe el lugar que deja la jubilación de Ricardo Pettignano, quien se retiró el pasado 1 de agosto. De aprobarse, sería la cuarta integrante de ese organismo que postula el mandatario en su paso por el Ejecutivo provincial.

Cornejo postuló durante su primera gestión (2015-2019) a Néstor Parés, expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular del Tribunal; y a Liliana Muñoz de Lázaro, exfuncionaria de Godoy Cruz y de la Provincia durante sus mandatos. A fines del año pasado también propuso al abogado Gustavo Aníbal Riera.