Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

El gobernador subió en el ranking de CB Consultora, aunque está lejos de los primeros puestos. Dos jefes comunales del Gran Mendoza, entre los mejores valorados.

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo mejoró en septiembre su imagen positiva y escaló posiciones en el ranking de mandatarios provinciales que elabora mensualmente CB Consultora Opinión Pública.

El dirigente radical pasó del 17° lugar en agosto al 15° en septiembre, con un nivel de 49,8% de valoración positiva.

Alfredo Cornejo imagen septiembre 2025
Así es valorado Alfredo Cornejo por los mendocinos.

Así es valorado Alfredo Cornejo por los mendocinos.

Cómo se compone la imagen de Alfredo Cornejo y quiénes lideran el ranking de gobernadores

De acuerdo con la medición, Cornejo se ubicó 15° con 49,8% de imagen positiva, superando el registro de agosto (49,6%) y avanzando en la tabla nacional. El ranking fue liderado en septiembre por:

  • Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 61,2%.
  • Gustavo Valdés (Corrientes), con 60,9%.
  • Ignacio Torres (Chubut), con 59,1%.

En la encuesta de agosto, el gobernador mendocino aparecía 17° con 49,6%, en un cuadro dominado entonces por Valdés, Jaldo y Martín Llaryora (Córdoba). A un mes de las elecciones de octubre, el mendocino mejoró unos puntos la valoración ciudadana.

Ulpiano Suarez y Matías Stevanato, en el top ten de los intendentes

Mendoza también tuvo presencia destacada en el ranking federal de intendentes. Dos jefes comunales locales quedaron entre los diez primeros del país:

  • Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza), que dio un salto al tercer puesto con 60,2% de imagen positiva, después de haber ocupado el quinto lugar en agosto.
Ulpiano Suarez, imagen septiembe 2025
  • Matías Stevanato (Maipú), que quedó séptimo con 59,6%, tras haber estado cuarto el mes anterior con 59,8%.
Matías Stevanato imagen septiembre 2025

El podio nacional de intendentes

El listado de septiembre fue encabezado por:

  • Eduardo Tassano (Corrientes), con 62%.
  • Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,4%.
  • Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza), con 60,2%.

El informe de CB Consultora

La encuesta de septiembre fue realizada entre el 1 y el 4 de septiembre, con 17.959 casos a nivel provincial y 9.860 a nivel municipal.

Se aplicó un sistema online con afijación uniforme por provincias y cuotas según sexo, edad, nivel educativo y geolocalización. El error muestral es de ±3/4% en provincias y ±4/5% en municipios.

La medición de agosto, en tanto, había contado con 18.053 casos provinciales y 9.800 municipales bajo la misma metodología.

