Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

El gobernador Alfredo Cornejo mejoró en septiembre su imagen positiva y escaló posiciones en el ranking de mandatarios provinciales que elabora mensualmente CB Consultora Opinión Pública.
El gobernador subió en el ranking de CB Consultora, aunque está lejos de los primeros puestos. Dos jefes comunales del Gran Mendoza, entre los mejores valorados.
El dirigente radical pasó del 17° lugar en agosto al 15° en septiembre, con un nivel de 49,8% de valoración positiva.
De acuerdo con la medición, Cornejo se ubicó 15° con 49,8% de imagen positiva, superando el registro de agosto (49,6%) y avanzando en la tabla nacional. El ranking fue liderado en septiembre por:
En la encuesta de agosto, el gobernador mendocino aparecía 17° con 49,6%, en un cuadro dominado entonces por Valdés, Jaldo y Martín Llaryora (Córdoba). A un mes de las elecciones de octubre, el mendocino mejoró unos puntos la valoración ciudadana.
Mendoza también tuvo presencia destacada en el ranking federal de intendentes. Dos jefes comunales locales quedaron entre los diez primeros del país:
El listado de septiembre fue encabezado por:
La encuesta de septiembre fue realizada entre el 1 y el 4 de septiembre, con 17.959 casos a nivel provincial y 9.860 a nivel municipal.
Se aplicó un sistema online con afijación uniforme por provincias y cuotas según sexo, edad, nivel educativo y geolocalización. El error muestral es de ±3/4% en provincias y ±4/5% en municipios.
La medición de agosto, en tanto, había contado con 18.053 casos provinciales y 9.800 municipales bajo la misma metodología.