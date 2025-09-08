Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron una renovada arteria clave para las empresas de la zona.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participaron de la inauguración de la remodelación de calle Alsina, en el distrito San Francisco del Monte. Se realizó con fondos propios del municipio. "No hemos parado la obra pública por más que estamos en un momento de reorganización de la economía nacional", dijo el mandatario.

La intervención busca disminuir la congestión sobre calle Rodríguez Peña, por donde circulan tanto autos como transporte de carga pesada. Apunta a "mejorar el ordenamiento vehicular y peatonal, así como a beneficiar a vecinos, comerciantes y quienes transitan diariamente por ese sector", indicaron.

En el acto realizado este lunes con la presencia de autoridades provinciales, municipales y referentes del sector empresario de la Zona Industrial, Cornejo afirmó: “Queremos hablarle, desde luego, a la administración del municipio de Godoy Cruz que ha financiado esta obra. También hemos colaborado desde Aysam con obras de agua y de cloacas en un convenio conjunto. Se trata de la zona industrial más importante de la provincia y del Gran Mendoza, donde hay muchas Pymes”.

Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Costarelli consideró la remodelación de Alsina como una “intervención estratégica”, ya que incluye cloacas, luminarias, puentes peatonales y vehiculares. Señaló que la decisión de ejecutarla se tomó en 2024, al inicio de su gestión, y que fue “la licitación más grande realizada con presupuesto propio del municipio durante ese año”.

"Es una obra súper necesaria, que revitaliza y potencia el sector industrial, el motor productivo que genera empleo en Godoy Cruz. Una buena obra que habla del modelo Godoy Cruz", añadió el jefe comunal.

Obras en Mendoza pese al ajuste del Gobierno Nacional

“En Mendoza no hemos parado la obra pública por más que estamos en un momento de reorganización de la economía nacional”, dijo Cornejo durante la inauguración, en referencia al ajuste implementado por el Gobierno Nacional hacia las provincias.

"Mientras la obra pública esta parada, gracias a la buena administración, podemos seguir continuando con esa obra pública, tomando rutas nacionales que no nos competen pero estan zonas neurálgicas", ejemplificó el mandatario que, tras el acto, habló con la prensa sobre los resultados de las elecciones bonaerenses, con críticas a la estrategia del presidente Javier Milei.

El mandatario, a su vez, mencionó la continuidad del plan de infraestructura en la Zona Industrial, con intervenciones conjuntas en Maipú y Guaymallén, y anticipó nuevas inversiones en San Francisco del Monte.

Detalles de la obra en Godoy Cruz

  • Ensanche de calzadas de 7 a 10 metros.
  • Construcción de veredas, rampas, cunetas, cordones y puentes peatonales y vehiculares.
  • Instalación de un sistema de alumbrado público.
  • Cruces peatonales sobreelevados, señalización vial y forestación.
  • Alcantarillas de hormigón e impermeabilización de la Hijuela Sánchez.
  • Nuevas redes colectoras de agua y empalmes.
  • Infraestructura para fibra óptica.
  • Reemplazo de la estación transformadora C176 y soterrado de líneas de alta y media tensión.

El intendente de Godoy Cruz anunció la licitación de un nuevo puente vehicular que unirá calle Carlos Lorenzini con la Costanera, a la altura del Parque Mitre, y adelantó la inauguración del Parque del Oeste y la refuncionalización de diez plazas.

