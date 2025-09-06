Elecciones 2025

Luis Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"

El candidato de La Libertad Avanza se mostró junto a Cornejo en San Martín y en Luján junto a Álvaro Martínez. Habló de los comicios locales y los de este domingo en Buenos Aires.

El ministro de Defensa se mostró junto a Alfredo Cornejo y Raúl Rufeil

El ministro de Defensa se mostró junto a Alfredo Cornejo y Raúl Rufeil

Foto: Prensa Cambia Mendoza
 Por Facundo La Rosa

Pese a que la campaña para las elecciones del 26 de octubre arrancó hace una semana y media, el principal candidato de la Alianza La Libertad Avanza en Mendoza, Luis Petri, la inició formalmente este viernes, cuando viajó a la provincia y encabezó un par de actos junto a dirigentes de Cambia Mendoza.

Lee además
Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica
En San Martín

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica
Cómo se mueven en redes sociales los candidatos a diputado nacional de Mendoza
Elecciones 2025

La campaña electoral en redes: quién domina la "calle online" en Mendoza

Tras días de bajo perfil luego del destape del “SpagnuoloGate”, que lo salpicó por las contrataciones de la obra social IOSFA a la droguería Suizo Argentina, el funcionario nacional se refirió al proceso electoral en Mendoza, pero también a los comicios que se celebran este domingo en provincia de Buenos Aires.

Luis Petri llamó a la ciudadanía a ejercer su voto en las elecciones 2025 para "no volver al kirchnerismo"

Es importante que los mendocinos, el 26 de octubre, y los bonerenses, este 7 de septiembre, vayan a votar y ejerzan su poder con el voto. Es trascendental porque así vamos a seguir cambiando Mendoza y Argentina”, afirmó Petri en su San Martín natal.

Embed

En ese sentido, consideró que la performance de LLA en PBA será “el piso” de esa fuerza a nivel nacional, así como representará el “techo del kirchnerismo”. De algún modo, abrió el paraguas ante un escenario de posible derrota libertaria en tierras de Axel Kicillof, tal como lo anticipan varias encuestas.

Sin embargo, se mostró confiado respecto a un mejor resultado en octubre. “No tengo dudas que vamos a ganar en el país y sin dudas en Mendoza”. “La ciudadanía va a registrar todo el esfuerzo que hemos hecho en estos años”, aseguró.

image
Luis Petri arranc&oacute; la campa&ntilde;a electoral en Mendoza.

Luis Petri arrancó la campaña electoral en Mendoza.

En cuanto a la filtración de audios que denuncian un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señaló que se trata de una “operación” opositora con fines “desestabilizadores y electorales”.

La ciudadanía no quiere volver al pasado; no quiere volver al kirchnerismo”, completó el candidato a diputado nacional por Mendoza.

Vamos a ganar en el país y sin dudas en Mendoza Vamos a ganar en el país y sin dudas en Mendoza

En campaña: actos de Luis Petri en San Martín y Luján de Cuyo

El ministro de Defensa aterrizó en Mendoza el viernes y partió a Luján de Cuyo, donde se mostró junto al tercer candidato que lo acompañará en la boleta, Álvaro Martínez; y el senador provincial (busca renovar su banca en octubre), Martín Kerchner Tomba.

Acompañados por autoridades de YPF, recorrieron la refinería que días atrás recibió el reactor de IMPSA, así como el Centro de Inteligencia en Tempo Real (RTIC) y a las Obras NEC.

“El avance de estas obras muestra que, con libertad y reglas claras. Mendoza puede liderar el camino hacia una industria más competitiva y moderna”, señaló el funcionario nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1964074285279891697&partner=&hide_thread=false

Más tarde, participó de la puesta en marcha del Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego Intra-finca y el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de los Productores, en San Martín.

Lo hizo junto a Cornejo, el superintendente general de Irrigación Sergio Marinelli, el intendente Rufeil, el intendente de Junín Mario Abed, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe.

Se trata de programa, que forma parte de los Programas de Abordaje Integral del CFI, tiene como eje central la tecnificación del riego para modernizar y optimizar el uso del recurso hídrico en los sistemas productivos.

Mendoza se hizo de un desierto un oasis, y hoy tenemos el desafío de sostener e incluso ampliar las superficies cultivadas. Para eso necesitamos tecnificar el riego”, subrayó al respecto Petri.

Luis Petri, Alfredo Cornejo, Raúl Rufeil 06-09-25 (02)

Remarcó que “este plan nos permite planificar, tener un master plan y líneas de crédito específicas para que los productores puedan invertir en tecnología, acceder a asesoramiento y transformar sus sueños en realidad”.

Así, señaló que “se trata de aumentar la eficiencia, de garantizar que el agua esté disponible todo el año, y de aprovecharla para generar más riqueza y más empleo. Este programa es la herramienta que nos permitirá seguir transformando Mendoza en un oasis productivo, aun frente a la adversidad climática”.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo y los audios de Spagnuolo: diferenció a los funcionarios "técnicos" de Milei, de los "de otro tipo"

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

¿Qué se necesita para ser un diputado en Argentina?

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

LO QUE SE LEE AHORA
El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Las Más Leídas

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Por Facundo La Rosa
El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Por Natalia Mantineo
Se están impulsando múltiples líneas de acción que apuntan a mejorar la organización
Renovación en marcha

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Por Carla Canizzaro