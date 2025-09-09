Normativa

La Legislatura sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar

La Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Judicial. Cuántas horas de trabajo y costos pretenden reducir.

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.

 Por Florencia Martinez del Rio

El oficialismo sancionó en la Legislatura de Mendoza el proyecto de ley impulsado por el Poder Judicial que busca simplificar el trámite para litigios sin gastos, eliminando obstáculos burocráticos. La iniciativa obtuvo sanción este martes en la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, con apoyo de la oposición.

La propuesta de la Suprema Corte de Justicia modifica el artículo 96 Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para reemplazar el actual proceso de declaración de 'pobreza' por un procedimiento más ágil y administrativo, a cargo del propio abogado patrocinante, con el objetivo de reducir demoras en los tribunales.

Lee además
Salud busca fortalecer la atención en emergencias médicas en Mendoza.
Proyectos de ley

Salud busca fortalecer la atención en emergencias médicas en Mendoza
Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca.
Legislatura

Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca en Mendoza

Además, el control de este beneficio, que representa entre el 18% y el 24% de las causas que ingresan al Poder Judicial, lo ejercerán las propias autoridades judiciales y no los organismos fiscales, como era hasta ahora.

El litigio sin gastos se otorga a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de la tasa de justicia y aportes legales al iniciar una demanda. Para acceder, la persona debía acreditar su situación económica con distintos informes otorgados por organismos.

Reducción de tiempos y costos

Para la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, esto reducirá tiempos y costos, sin dejar de garantizar los derechos de quienes no pueden afrontar los gastos judiciales. Actualmente, el trámite demanda alrededor de dos y tres meses, y requiere en promedio seis resoluciones por incidente, lo que implica cerca de 9.900 horas de trabajo, con un costo estimado de $155 millones.

Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), ministerio público fiscal, datos genéticos, ADN, cuerpo médico forense, poder judicial

Al implementarse el nuevo sistema informático con diversos registros oficiales, tanto de la ex AFIP como del automotor e inmobiliario, ese proceso podría reducirse “a un minuto”.

Sancionado por unanimidad en la Legislatura de Mendoza

Este martes, el proyecto impulsado por el Poder Judicial Provincia de Mendoza que ya tenía media sanción de Diputados, fue aprobado por el Senado por unanimidad, es decir que la oposición acompañó con sus votos.

Durante la sesión, el senador David Sáez, afirmó que "este beneficio resulta esencial para garantizar que cualquier ciudadano de Mendoza no quede excluido de la posibilidad de acceder a la Justicia", y que “esta reforma simplifica, moderniza y agiliza todo el procedimiento y brinda a los ciudadanos con menos recursos la posibilidad real de afrontar un juicio".

En tanto, el legislador del Partido Verde Dugar Chapel, dijo que el proyecto generará beneficios a quienes buscan Justicia, pero que debió nombrarse de otra manera: "Litigar gastos diferidos", porque "siempre alguien paga las costas", y agregó: "El tiempo dirá si esto dio resultado o no".

La Unión Mendocina, por su parte, también acompañó la iniciativa. El senador Germán Vicchi señaló que se trata de una "solución práctica".

El nuevo sistema informático

  • La nueva herramienta fue desarrollada por la Dirección de Informática del Poder Judicial.
  • Permitirá que los tribunales, mediante un usuario autorizado, consulten de manera automatizada por nombre, DNI o CUIL de las partes.
  • El sistema responderá si corresponde otorgar el beneficio, utilizando algoritmos parametrizados con reglas objetivas, definidas anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte.
  • En caso de que el sistema no conceda el beneficio, el litigante podrá solicitar al tribunal su evaluación a través del mecanismo procesal vigente.

Desde la Corte explicaron que este cambio busca garantizar el acceso a la justicia, optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía.

Temas
Seguí leyendo

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei busca diálogo con gobernadores: ¿esta vez será distinto?

Jimena Latorre: "Mendoza ofrece reglas claras para atraer inversiones"

La conversación digital tras las elecciones en Buenos Aires: entre la euforia y la frustración

Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires

¿Qué se necesita para ser senador en Argentina?

La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

LO QUE SE LEE AHORA
Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires. video
Elecciones 2025

Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires

Las Más Leídas

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar.
Normativa

La Legislatura sancionó la ley para agilizar litigios sin gastos: cuánto tiempo y dinero prevén ahorrar

Por Florencia Martinez del Rio
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Por Aconcagua Radio
Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Por Pablo Segura