Buscan que el gobierno aclare cuál es la situación del Ecoparque de Mendoza

Los legisladores Valentina Morán y Félix González, pertenecientes al Partido Justicialista , presentaron un proyecto en la Legislatura para crear una comisión investigadora con el fin de conocer el estado del Ecoparque de Mendoza . Alegan que hace años se destinan fondos para obras y los ciudadanos siguen sin tener acceso o conocimiento sobre lo que sucede en el establecimiento.

"Hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para crear una comisión especial investigadora que se dedique básicamente a analizar el cumplimiento de la Ley 8.945, a partir de la cual se creó el Ecoparque, que se votó y se sancionó en el año 2016, con su decreto reglamentario. Nosotros sabemos que hace casi diez años que estamos esperando la apertura del Ecoparque y en el medio se han dilatado los plazos", explicó Morán.

La legisladora dijo que buscan conocer qué pasó con las obras "que no han tenido cumplimiento eficiente" y en qué estado se encuentran los animales dentro del Ecoparque y los que fueron trasladados.

"Lo cierto es que los mendocinos y mendocinas no sabemos con certeza qué es lo que ha pasado y merecemos saber. Desde la Cámara de Diputados entendemos que podemos, a través de una comisión investigadora, tener una herramienta concreta para avanzar en este sentido", indicó.

La polémica alrededor del Ecoparque de Mendoza

Si uno circula por las inmediaciones del predio puede visualizar a los animales que aún se encuentran allí. Los legisladores del peronismo buscan conocer cuál es su estado y cuándo finalizarán las obras correspondientes.

"Hay que reconocer que, así como el gobierno en otras cosas puede haber acertado, en esto ha fallado. Pasaron más de 10 años, y hubo cambios en otros zoológicos que se transformaron en ecoparques y que funcionaron normalmente sin necesidad de cerrar", expresó González.

La propuesta original establecía que el predio sería destinado a la conservación de la fauna, la educación ambiental, investigación y bienestar animal. "Cuando uno lee la Ley 8.945, que la sancionó el radicalismo, y el decreto reglamentario, nos dijeron que iban a hacer Disney y hoy creemos que han hecho Chernobyl, porque ahí lo único que se ve es nada. Resulta que había un mega proyecto de infraestructura y cada vez es más chico", sentenció el legislador.

González indicó que hay que investigar en qué estado de salud están los animales, qué pasó con los trabajadores, las obras de infraestructura y los organismos que se crearon a partir de la legislación.

Gabriela Lizana, Valentina Morán, Félix González, Facundo Margarit, conferencia PJ Ecoparque Gabriela Lizana, Valentina Morán, Félix González, Facundo Margarit Foto: Prensa Partido Justicialista

"Ha habido financiamiento internacional y se han pagado multas por la demora en las obras. Fue multada la empresa, la cual dijo que era por el mal funcionamiento de cuestiones del gobierno y la Provincia se tuvo que hacer cargo de una sanción de más de 400 millones", manifestó.

En la presentación también estuvieron las diputadas Roxana Escudero y Gabriela Lizana; y el veterinario especialista en animales exóticos, Facundo Margarit.