Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén.

Casi al mismo tiempo, dos viviendas de Guaymallén fueron el escenario de un robo exprés, donde distintos delincuentes aprovecharon el momento en el que los moradores de la casa abandonaban el lugar para saquear el lugar y alzar con varios objetos de valor, entre electrodomésticos y dinero.

El primero de los hechos ocurrió en calle Elpidio González en Guaymallén , donde un hombre de 39 años denunció el robo de una Play Station 5, herramientas, alhajas, prendas de vestir, zapatillas, un televisor y una mochila con distintos artículos de entretenimiento, entre otros

En tanto que luego, en el barrio Terruño , otro hombre denunció el robo de un televisor 55 pulgadas, una Play Station 4, dos notebooks y una mochila con objetos varios. Por ninguno de los casos hay detenidos.

De acuerdo a fuentes policiales, el primero de los casos ocurrió en calle Elpidio González, entre las 14 y 18 de este jueves, cuando el dueño de casa abandonó el hogar.

Un grupo de delincuentes, al parecer tras acceder a un patio interno, lograron irrumpir en la casa luego de forzar la reja de la puerta de la cocina.

Por ese lugar ingresaron a la casa y sustrajeron todos los objetos que tenían ante sus ojos.

El segundo de los casos, también ocurrió en la tarde de ayer. Fue entre las 17 y 18, hora que alcanzó para que los delincuentes, en un momento cuando el hogar estaba deshabitado, ingresaran al inmueble para sustraer varios electrodomésticos.

En ambos casos trabajó personal de Investigaciones, policías de las Comisarías 45 y 44 de Guaymallén y ahora la justicia intenta identificar a los autores de ambos robos.

Por el momento no hay detenidos.