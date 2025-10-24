24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Ladrones perpetraron dos atracos en distintas viviendas de Guaymallén. Por el momento no hay ningún rastro de los autores del robo.

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén.&nbsp;

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Casi al mismo tiempo, dos viviendas de Guaymallén fueron el escenario de un robo exprés, donde distintos delincuentes aprovecharon el momento en el que los moradores de la casa abandonaban el lugar para saquear el lugar y alzar con varios objetos de valor, entre electrodomésticos y dinero.

El primero de los hechos ocurrió en calle Elpidio González en Guaymallén, donde un hombre de 39 años denunció el robo de una Play Station 5, herramientas, alhajas, prendas de vestir, zapatillas, un televisor y una mochila con distintos artículos de entretenimiento, entre otros

Lee además
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados
Docentes de jardines maternales de Guaymallén.
En el Espacio Cultural Julio Le Parc

Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

En tanto que luego, en el barrio Terruño, otro hombre denunció el robo de un televisor 55 pulgadas, una Play Station 4, dos notebooks y una mochila con objetos varios. Por ninguno de los casos hay detenidos.

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

De acuerdo a fuentes policiales, el primero de los casos ocurrió en calle Elpidio González, entre las 14 y 18 de este jueves, cuando el dueño de casa abandonó el hogar.

Un grupo de delincuentes, al parecer tras acceder a un patio interno, lograron irrumpir en la casa luego de forzar la reja de la puerta de la cocina.

Por ese lugar ingresaron a la casa y sustrajeron todos los objetos que tenían ante sus ojos.

El segundo de los casos, también ocurrió en la tarde de ayer. Fue entre las 17 y 18, hora que alcanzó para que los delincuentes, en un momento cuando el hogar estaba deshabitado, ingresaran al inmueble para sustraer varios electrodomésticos.

En ambos casos trabajó personal de Investigaciones, policías de las Comisarías 45 y 44 de Guaymallén y ahora la justicia intenta identificar a los autores de ambos robos.

Por el momento no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

Guaymallén Coral celebra su aniversario con un concierto imperdible

En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Regresa a Guaymallén el Bus Tour Verde: un paseo gratuito para conocer los secretos productivos

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Dónde voto en Guaymallén: consultá el padrón electoral

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

Las Más Leídas

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Alerta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.
el tránsito está interrumpido

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

Te Puede Interesar

Así trabajan en la UNCuyo y DGE para combatir el bajo nivel de los alumnos en Matemática.
Alarmante

Así trabajan en la UNCuyo y DGE para combatir el bajo nivel de los alumnos en Matemática

Por Natalia Mantineo
Cuándo un voto es blanco, nulo recurrido o impugnado.
Los detalles

Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo, recurrido e impugnado

Por Sitio Andino Política
No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Por Pablo Segura