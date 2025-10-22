En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

Restricción de tránsito en el Nudo Vial de Guaymallén y Ciudad.

Éstas tareas continuarán entre miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, cuando Espacios Verdes de Guaymallén coloque las champas de césped que cambiarán la fisonomía del paseo del lado este, el que está en territorio guaymallino.

Tres días de operativo en Guaymallén El operativo de colocación de tres días (miércoles, jueves y viernes) comenzará muy temprano, con la descarga de las champas en el predio. De 6.30 a 08.00 horas, estará el camión estacionado para que los empleados bajen los panes verdes de césped, por lo que habrá restricciones al tránsito. En el operativo participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial para ordenar la circulación vehicular.

Por esta razón se solicita a los conductores extremen las medidas de precaución al momento de transitar por la zona.

