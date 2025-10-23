Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

Los docentes de los jardines maternales del municipio de Guaymallén participaron de la IV Jornada de Actualización , una actividad organizada por la Dirección de Educación y Deportes de la comuna.

La capacitación estuvo organizada en diferentes módulos: Uso de la voz (a cargo de la licenciada Antonella Mezquida) , Primeros Auxilios Psicológicos (licenciada Cecilia Bariain), Rincones de la Felicidad y Espacios Amigables para las Infancias (licenciada Silvia Bove). Además, hubo una "Pausa Saludable" para agregar ejercicios básicos de movilidad, relajación y estiramiento que pueden usarse en el aula.