En el Espacio Cultural Julio Le Parc

Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

La capacitación en Guaymallén incluyó talleres sobre uso de la voz, primeros auxilios psicológicos y espacios amigables para las infancias

Docentes de jardines maternales de Guaymallén.

Docentes de jardines maternales de Guaymallén.

La capacitación estuvo organizada en diferentes módulos: Uso de la voz (a cargo de la licenciada Antonella Mezquida) , Primeros Auxilios Psicológicos (licenciada Cecilia Bariain), Rincones de la Felicidad y Espacios Amigables para las Infancias (licenciada Silvia Bove). Además, hubo una "Pausa Saludable" para agregar ejercicios básicos de movilidad, relajación y estiramiento que pueden usarse en el aula.

