Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

Los docentes de los jardines maternales del municipio de Guaymallén participaron de la IV Jornada de Actualización, una actividad organizada por la Dirección de Educación y Deportes de la comuna.
23 de octubre de 2025
La capacitación en Guaymallén incluyó talleres sobre uso de la voz, primeros auxilios psicológicos y espacios amigables para las infancias
La capacitación estuvo organizada en diferentes módulos: Uso de la voz (a cargo de la licenciada Antonella Mezquida) , Primeros Auxilios Psicológicos (licenciada Cecilia Bariain), Rincones de la Felicidad y Espacios Amigables para las Infancias (licenciada Silvia Bove). Además, hubo una "Pausa Saludable" para agregar ejercicios básicos de movilidad, relajación y estiramiento que pueden usarse en el aula.
La IV Jornada de Actualización fue realizada en la Sala Circular (Ernesto Suárez) del Espacio Cultural Julio Le Parc.