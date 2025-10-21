21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tristeza

Dolor por la muerte de Gastón Moyano en Guaymallén, un querido y joven colectivero

Gastón Moyano fue el motor principal de la reconocida Expobondi. Colegas y familiares llenaron las redes sociales de mensajes de cariño para recordar al joven.

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público

Foto: Club Famosos Mendocinos
 Por Carla Canizzaro

La muerte del joven colectivero en Guaymallén, ocurrida el domingo durante el Día de la Madre, causó conmoción en Mendoza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recordándolo como una excelente persona y con gran pasión por su trabajo. Gastón Hernán Moyano, de 29 años, falleció tras ahogarse con un trozo de carne.

En Instagram, la página “Expo Bondi Mdz”, que reúne a un gran grupo de choferes y entusiastas del transporte (quienes cada año organizan una jornada solidaria que combina la solidaridad con la pasión por los colectivos), lo despidió con sentidas palabras y un video.

Lee además
Regresa el Bus Tour Verde a Guaymallén.
Turismo sostenible

Regresa a Guaymallén el Bus Tour Verde: un paseo gratuito para conocer los secretos productivos
El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Mensajes de despedida por la muerte en Guaymallén de Gastón Moyano

“No hay palabras para describir lo que sentimos. Solo agradecimiento por tu amistad y tu entrega, por ese corazón solidario y por siempre estar”, escribieron.

Embed

En el video se observan fotografías y momentos de Gastón junto a sus compañeros, quienes agregaron: “Esto es un hasta luego, buena vuelta esta última, la más larga. Te amamos, hermano. Siempre en nuestro corazón”. Además, confirmaron que, de ahora en adelante, cada Expo Bondi será en su honor.

Expobondi y el legado solidario del joven colectivero

Gastón Moyano fue el motor principal detrás de cada Expobondi y dedicó, año tras año, su pasión y entusiasmo para organizar cada evento. Por otra parte, en Facebook, la página “Club Famosos Mendocinos” también expresó su último adiós al joven chofer.

“Hoy nos toca despedir a alguien que dejó una huella enorme en todos nosotros. Nuestro amigo Gastón Moyano partió de este mundo, pero su pasión, su alegría y su amor por el volante quedarán para siempre en cada uno de los que compartimos este camino con él".

Embed

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público, quienes lo describieron como un “amante del colectivo”, destacando que disfrutaba hacerlo brillar y mostrar con orgullo esa pasión que lo definía. También agregaron: “Hoy nos queda el dolor de su partida, pero también el enorme agradecimiento por todo lo que dejó”.

En la misma publicación, más de 140 mensajes de colegas despidieron a Gastón, incluso aficionados de la provincia de Buenos Aires que en algún momento tuvieron contacto con él.

Un joven escribió: “No lo puedo creer. Lo conocí por Facebook y después personalmente en una expo acá en Buenos Aires. Nos volvimos a ver en Mendoza y me regaló una remera del club. Hasta siempre, amigo. Voy a recordarte como la gran persona que fuiste”.

colectivero, guaymallén
El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público

Otros usuarios y allegados a Gastón dejaron mensajes, recordándolo como “una excelente persona, un gran chofer, gran amigo y compañero de trabajo”. “Todavía no caigo que te fuiste, es un dolor muy grande despedir a un colega, amigo, hermano. Hoy toca dar la última vuelta, la más dolorosa. Vuela alto.”, escribió otro joven.

El velatorio se realizó en la sala Boschin Hermanos de Guaymallén, donde familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós.

Cómo ocurrió la tragedia en Guaymallén durante el Día de la Madre

La trágica muerte ocurrió este domingo en medio de los festejos por el Día de la Madre. El hombre murió tras ahogarse con un pedazo de carne mientras preparaba un asado para sus familiares. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén.

Tras el llamado de la hermana de la víctima al 911, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribaron rápidamente a la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en calle Silvano Rodríguez al 3932. Allí, se encontraron con el trágico escenario.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio
El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén

Gastón Moyano de 29 años yacía tendido en el suelo, y a pesar de los intensos intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados por el personal de salud, la víctima no logró sobrevivir.

Según informaron fuentes oficiales, el joven se encontraba realizando un asado para su familia y tras probar un trozo de carne se ahogó. A raíz de esto, cayó al suelo y se desmayó frente a sus seres queridos.

Temas
Seguí leyendo

Dónde voto en Guaymallén: consultá el padrón electoral

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Insólito robo en Guaymallén: entraron por el techo y se llevaron hasta la pava eléctrica

Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Guaymallén en octubre 2025

Terrible accidente vial en Guaymallén: un hombre sufrió la amputación de una pierna

Tras el fatal accidente en Guaymallén, imputaron al conductor que causó la muerte del motociclista

Guaymallén promueve el bienestar de personas, animales y ambiente

LO QUE SE LEE AHORA
La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Te Puede Interesar

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas. video
Educación

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas

Por Natalia Mantineo