Dolor por la muerte de Gastón Moyano en Guaymallén, un querido y joven colectivero

La muerte del joven colectivero en Guaymallén , ocurrida el domingo durante el Día de la Madre , causó conmoción en Mendoza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recordándolo como una excelente persona y con gran pasión por su trabajo . Gastón Hernán Moyano , de 29 años , falleció tras ahogarse con un trozo de carne .

En Instagram , la página “Expo Bondi Mdz” , que reúne a un gran grupo de choferes y entusiastas del transporte (quienes cada año organizan una jornada solidaria que combina la solidaridad con la pasión por los colectivos), lo despidió con sentidas palabras y un video .

“No hay palabras para describir lo que sentimos. Solo agradecimiento por tu amistad y tu entrega, por ese corazón solidario y por siempre estar” , escribieron.

En el video se observan fotografías y momentos de Gastón junto a sus compañeros , quienes agregaron: “Esto es un hasta luego, buena vuelta esta última, la más larga. Te amamos, hermano. Siempre en nuestro corazón”. Además, confirmaron que, de ahora en adelante, cada Expo Bondi será en su honor .

Expobondi y el legado solidario del joven colectivero

Gastón Moyano fue el motor principal detrás de cada Expobondi y dedicó, año tras año, su pasión y entusiasmo para organizar cada evento. Por otra parte, en Facebook, la página “Club Famosos Mendocinos” también expresó su último adiós al joven chofer.

“Hoy nos toca despedir a alguien que dejó una huella enorme en todos nosotros. Nuestro amigo Gastón Moyano partió de este mundo, pero su pasión, su alegría y su amor por el volante quedarán para siempre en cada uno de los que compartimos este camino con él".

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público, quienes lo describieron como un “amante del colectivo”, destacando que disfrutaba hacerlo brillar y mostrar con orgullo esa pasión que lo definía. También agregaron: “Hoy nos queda el dolor de su partida, pero también el enorme agradecimiento por todo lo que dejó”.

En la misma publicación, más de 140 mensajes de colegas despidieron a Gastón, incluso aficionados de la provincia de Buenos Aires que en algún momento tuvieron contacto con él.

Un joven escribió: “No lo puedo creer. Lo conocí por Facebook y después personalmente en una expo acá en Buenos Aires. Nos volvimos a ver en Mendoza y me regaló una remera del club. Hasta siempre, amigo. Voy a recordarte como la gran persona que fuiste”.

colectivero, guaymallén Foto: Club Famosos Mendocinos

Otros usuarios y allegados a Gastón dejaron mensajes, recordándolo como “una excelente persona, un gran chofer, gran amigo y compañero de trabajo”. “Todavía no caigo que te fuiste, es un dolor muy grande despedir a un colega, amigo, hermano. Hoy toca dar la última vuelta, la más dolorosa. Vuela alto.”, escribió otro joven.

El velatorio se realizó en la sala Boschin Hermanos de Guaymallén, donde familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós.

Cómo ocurrió la tragedia en Guaymallén durante el Día de la Madre

La trágica muerte ocurrió este domingo en medio de los festejos por el Día de la Madre. El hombre murió tras ahogarse con un pedazo de carne mientras preparaba un asado para sus familiares. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén.

Tras el llamado de la hermana de la víctima al 911, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribaron rápidamente a la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en calle Silvano Rodríguez al 3932. Allí, se encontraron con el trágico escenario.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio Foto: Cristian Lozano

Gastón Moyano de 29 años yacía tendido en el suelo, y a pesar de los intensos intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados por el personal de salud, la víctima no logró sobrevivir.

Según informaron fuentes oficiales, el joven se encontraba realizando un asado para su familia y tras probar un trozo de carne se ahogó. A raíz de esto, cayó al suelo y se desmayó frente a sus seres queridos.