Guaymallén Coral celebra su aniversario con un concierto imperdible

Guaymallén Coral y el festejo de un nuevo aniversario.

El sábado 8 de noviembre, a las 20:30 horas, el emblemático Teatro Independencia será escenario de un espectáculo imperdible: “Combo canción – Con vocación”, una propuesta de la agrupación Guaymallén Coral que reunirá pop, tango, rock y folk en un recorrido musical tan diverso como emotivo en un nuevo aniversario.

Celebrando 15 años de trayectoria, este organismo artístico de la Municipalidad de Guaymallén ofrecerá un repertorio que combina distintos géneros y estilos de música, con arreglos corales originales e interpretaciones llenas de energía. El concierto contará con la participación de reconocidos artistas invitados, como Lucho Aberastain, Andrés Iacopini y Javier Calvin, entre otros, además de cantantes e instrumentistas que han formado parte del coro a lo largo de su historia.

image Desde su creación, en 2010, esta agrupación vocal mixta y de carácter vocacional interpreta música de raíz folclórica y popular de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. Su misión artística busca fusionar tradición y originalidad, incorporando arreglos innovadores, muchos de ellos compuestos por su director y fundador, Javier Rodríguez.

A lo largo de estos años, Guaymallén Coral ha sido protagonista en festivales, conciertos, encuentros corales y muestras artísticas, tanto en el ámbito local como internacional, consolidándose como un gran referente cultural de la región.

Entradas a la venta para presenciar un nuevo aniversario de Guaymallén Coral Las entradas para el concierto tienen un valor de $5.000 y podrán adquirirse a través del siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/9b7dbab8/step/1