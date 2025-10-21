Regresa a Guaymallén el Bus Tour Verde: un paseo gratuito para conocer los secretos productivos

Regresa el Bus Tour Verde a Guaymallén.









El próximo sábado 25 de octubre, se llevará a cabo una nueva edición del Bus Tour Verde en Guaymallén, una propuesta gratuita que invita a recorrer y conocer el trabajo de productores locales comprometidos con el desarrollo en sostenibilidad del departamento.

La actividad comenzará a las 8:30 horas, con punto de encuentro en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén (Libertad 720, Villa Nueva). Desde allí, los participantes abordarán el bus para iniciar un recorrido guiado que incluirá paradas en el Vivero Las Marías, Coffee Garden y Deshidratados Los Ríos. Durante el trayecto, los asistentes podrán conocer de cerca los procesos productivos, la historia de cada emprendedor y emprendimiento y las iniciativas que impulsan el crecimiento económico local.

image Cupos limitados en Guaymallén Al finalizar el tour, el bus regresará al punto de partida, concluyendo una jornada de exploración, aprendizaje y encuentro comunitario.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años. Si bien la participación es gratuita, se recuerda que el recorrido incluye paradas en espacios comerciales -como cafés o viveros- donde cada participante podrá optar por realizar consumos de manera voluntaria y abonando su costo.

Los cupos son limitados por la capacidad del transporte. Los interesados en participar se deberán anotar a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Go6fEwSkEYcrfEr96

