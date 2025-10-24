Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

Un grave accidente vial en Alta Montaña ocurrido en la medianoche dejó como saldo a un camionero con heridas de suma gravedad , quien debió ser trasladado al hospital Central bajo un importante operativo policial y quien ahora permanece internado en terapia intensiva.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 0 en Ruta 7, a la altura de la Curva de la Soberanía Nacional , sobre el kilómetro 1.225 y la víctima fue identificada como Héctor Jesús Flores, un hombre domiciliado en Maipú.

Fuentes policiales dijeron que el hombre permanece internado en grave estado de salud. En tanto que agregaron que, se cree, al momento del siniestro estaba consumiendo bebidas alcohólicas , debido a que en la cabina del transporte hallaron varias latas de cerveza y que el hombre emanaba abundante olor a alcohol.

De acuerdo a las primeras pericias, Flores manejaba un camión Scania con semirremolque, transportando una carga de cacao a granel, con destino hacia Chile.

Por causas que se intentan esclarecer, en la curva mencionada el hombre perdió el dominio del transporte de cargas y desbarrancó.

A partir de ese momento, la policía debió desplegar un importante operativo para asistirlo. Cuando pudieron rescatarlo, detectaron que el hombre presentaba fracturas varias y que su estado de salud era muy delicado.

Como en ese momento llovía y las condiciones climáticas hacían imposible la participación del helicóptero del Ministerio de Seguridad, se decidió trasladar al hombre vía terrestre.

Entonces, encapsulada, una ambulancia lo llevó al hospital Uspallata y luego, de allí, al Central, donde permanece internado en terapia intensiva.

Este siniestro fue el segundo ocurrido en menos de un día en Alta Montaña. Horas antes, tres turistas extranjeros protagonizaron un choque frontal con un camión y producto de esto, todos los visitantes quedaron internados, uno de ellos, en grave estado.