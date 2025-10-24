24 de octubre de 2025
Los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez fueron declarados culpables por homicidio simple agravado

Se trata de Yair Orellana, Alexis Antunes y Facundo Cervera; quienes asesinaron al joven en San Rafael. Qué estableció el jurado popular.

Este viernes, el jurado popular determinó que los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez en San Rafael son culpables. El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2023.

Los responsables del asesinato en el sur mendocino son: Yair Orellana, Alexis Antunes y Facundo Cervera. El jurado popular determinó que son responsables de homicidio simple agravado por la participación de un menor de edad.

Qué le sucedió a Luciano Gómez

Durante la jornada, el fiscal que realizó la investigación penal preparatoria alegó ante el jurado que la víctima tenía problemas previos con uno de los acusados, Cervera, y que este con los otros enjuiciados premeditaron y organizaron el crimen. Es por esto que fueron armados con cuchillos a la fiesta que se realizó en una casa en el norte de la ciudad de San Rafael.

Según detallaron, la víctima recibió once puñaladas por la espalda, por lo que era imposible que se defendiera de alguna forma. Un testigo aseguró que antes del asesinato, los culpables del hecho afilaron sus cuchillos en una pared.

