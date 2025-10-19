Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza.

La Provincia de Mendoza ha sido escenario de crímenes que, con el paso del tiempo, han quedado marcados por la impunidad y el misterio. Desde dobles homicidios hasta femicidios recientes, estos casos reflejan desafíos judiciales, fallos controvertidos y expedientes que aún no han encontrado una resolución definitiva.

Las investigaciones, en algunos casos, hasta generaron cuatro juicios, pero aún así, la justicia aún no logra dar una respuesta satisfactoria a dichos casos. Hagamos un repaso.

En julio de 2006, el psicólogo Flavio Piottante y su paciente Analía Estrella Libedinsky fueron hallados asesinados en su consultorio en calle Barcala al 400, en plena Ciudad de Mendoza. Piottante recibió disparos en la espalda y Libedinsky presentaba signos de estrangulamiento.

A lo largo de los años hubo detenciones, sospechosos identificados, allanamientos y peritajes. Uno de los imputados, Mauricio Suarez, estuvo 16 años prófugo y fue capturado en el 2021.

Sin embargo, a esa altura la causa ya había prescripto, y aunque hubo avances investigativos, la Provincia de Mendoza no logró llevar a juicio al sospechoso. El expediente permanece con preguntas sin respuesta y sin una pena ejecutable.

Homicidio de José Luis “Kote” Bolognezi

José Luis “Kote” Bolognezi desapareció una noche en 2002 y fue hallado muerto pocas horas después en un baldío frente a un galpón, estrangulado, en San Martín.

Este caso se convirtió en un paradigma de las deficiencias en la investigación en la Provincia de Mendoza.

Hubo varios imputados y dos juicios orales; absoluciones y decisiones de la Suprema Corte provincial obligaron a retrotraer actuaciones y ordenar nuevos procesos. Finalmente, la prescripción de la acción penal impidió una condena firme, dejando el expediente sin resolución judicial definitiva.

Cruádruple homicidio de Villa Seca, Tunuyán

La familia Alonso, integrada por Celedonio, Julia, su hijo y Carmelo Poveda, fue asesinada brutalmente en Villa Seca, Tunuyán. Cuatro víctimas fueron atacadas con puñaladas, incluyendo a la mujer embarazada, generando un hecho estremecedor en la Provincia de Mendoza.

Hubo detenciones e imputaciones, y al menos dos juicios orales. Sin embargo, la complejidad probatoria, el paso del tiempo y la pérdida de evidencia dejaron la causa impune en la práctica, sin una resolución que garantice justicia plena.

Caso Micaela Reina

Micaela Reina, de 11 años, fue hallada flotando en un piletón de una bodega abandonada en Guaymallén. Fue abusada sexualmente y murió por asfixia.

La justicia en Mendoza dio un paso reciente al habilitar un cuarto juicio oral contra su madre, Marta Silvia Reina, y su padrastro, Ramón Osvaldo Duarte, por abuso sexual seguido de muerte.

Aunque se detectó semen de Duarte en la ropa de la niña y hubo testimonios que apuntan a complicidad de la madre, anteriores juicios terminaron en absoluciones y suspensiones. Este expediente sigue marcado por disputas procesales y aún no tiene una condena definitiva por homicidio.

Femicidios recientes: Abigail Carniel y Jesica Olguín

A estos casos mencionados y otros tantos que siguen impunes, se le agregan recientes femicidios que aún no han sido esclarecidos.

Uno de ellos es el de Jesica Olguín, ocurrido en Las Heras en enero del 2023. La mujer fue encontrada muerta, atada de pies y manos, en tanto que la causa de fallecimiento fue por estrangulamiento.

El principal sospechoso, Juan Manuel Tarres, tenía denuncias previas por violencia, pero en el juicio por jurado fue absuelto del femicidio. Este caso también refleja vacíos probatorios y debilidades en la acusación que mantienen la impunidad.

En tanto que el caso Abigail Carniel es el reflejo de falta de justicia. Se cree que la joven fue asesinada brutalmente en el barrio Sargento Cabral de Las Heras y por el caso detuvieron a tres sospechosos, entre ellos, el conocido narcotraficante “Fido” Díaz, aunque luego todos fueron liberados por falta de pruebas. Actualmente, la causa está estancada y los acusados podrían ser sobreseídos.