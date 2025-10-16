16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
tres imputados

Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

Tres jóvenes son sometidos a un juicio por jurado en San Rafael por el brutal homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en agosto del 2023.

Luciano Gómez tenía 18 años cuando fue asesinado en San Rafael.&nbsp;

Luciano Gómez tenía 18 años cuando fue asesinado en San Rafael. 

 Por Pablo Segura

A partir de este jueves se realizará un nuevo juicio por jurado en San Rafael, esta vez, con el objetivo de esclarecer el homicidio de Luciano Francisco Gómez (18), un joven que fue asesinado a puñaladas tras una riña a la salida de una fiesta de cumpleaños.

El crimen causó una enorme conmoción en la sociedad, sobre todo en San Rafael, y ahora tres jóvenes serán juzgados como autores de un “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Lee además
El joven de 26 años fue trasladado en helicóptero al Hospital Central desde San Rafael.
Qué ocurrió

San Rafael: le dispararon en la pierna y fue trasladado en helicóptero al Hospital Central
Por segunda vez en el año, se incendió una chacarita en San Rafael
Sur mendocino

Por segunda vez en el año, se incendió una chacarita en San Rafael

Los acusados son Yair Orellana, Facundo Cervera y Alexis Antunez, quienes arriesgan una condena a prisión perpetua en caso de ser declarados culpables por el delito señalado.

Este jueves se realizará la audiencia de selección de jurados y entre el viernes o más tardar el próximo lunes serán los alegatos de apertura.

Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

El juicio, que se realizará en el sur provincial, tendrá como juez técnico a Ariel Hernández, en tanto que el Ministerio Público Fiscal será representado por Pablo Peñasco.

Luciano Gómez, familia, homicidio San Rafael.jpeg
Familiares de Luciano exigen justicia por el crimen ocurrido en agosto del 2023 en San Rafael.

Familiares de Luciano exigen justicia por el crimen ocurrido en agosto del 2023 en San Rafael.

Los imputados serán defendidos por Mariana Sánchez, Paulino Valenti y José Covertino; en tanto que también actuará el doctor Bernuéz, como querellante.

El homicidio de Gómez ocurrió el 19 de agosto del 2023 tras una riña en las inmediaciones de las calles Esquiu y Palau, en San Rafael.

La víctima recibió puñaladas que le provocaron la muerte y por el caso fueron detenidas varias personas. Finalmente, tres de ellos llegarán a juicio. Cabe aclarar que la justicia pudo identificar a un cuarto sospechoso, pero este era menor de edad y por ende inimputable.

Por el crimen, familiares y amigos de Gómez realizaron múltiples marchas para pedir justicia y que todos los que participaron de la riña fueran juzgados en un juicio.

Temas
Seguí leyendo

Cinco perros serán testigos del amor de sus dueños en San Rafael: la historia de Darío y Nicolás

Un policía se disparó con su arma y fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

El 62% del valor de una botella de vino son impuestos: el dato que complica la exportación argentina

La lucha antigranizo abre un nuevo debate en el Sur tras el retiro provincial

Candidatos a concejales de Alvear promocionaron el turismo en San Rafael y hubo malestar empresarial: qué dijeron

Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente vial en Guaymallén: el hombre fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Grave siniestro

Terrible accidente vial en Guaymallén: un hombre sufrió la amputación de una pierna

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez