Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

A partir de este jueves se realizará un nuevo juicio por jurado en San Rafael, esta vez, con el objetivo de esclarecer el homicidio de Luciano Francisco Gómez (18), un joven que fue asesinado a puñaladas tras una riña a la salida de una fiesta de cumpleaños.
El crimen causó una enorme conmoción en la sociedad, sobre todo en San Rafael, y ahora tres jóvenes serán juzgados como autores de un “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
La víctima recibió puñaladas que le provocaron la muerte y por el caso fueron detenidas varias personas. Finalmente, tres de ellos llegarán a juicio. Cabe aclarar que la justicia pudo identificar a un cuarto sospechoso, pero este era menor de edad y por ende inimputable.