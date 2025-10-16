Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

A partir de este jueves se realizará un nuevo juicio por jurado en San Rafael , esta vez, con el objetivo de esclarecer el homicidio de Luciano Francisco Gómez (18) , un joven que fue asesinado a puñaladas tras una riña a la salida de una fiesta de cumpleaños.

El crimen causó una enorme conmoción en la sociedad, sobre todo en San Rafael, y ahora tres jóvenes serán juzgados como autores de un “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los acusados son Yair Orellana, Facundo Cervera y Alexis Antunez, quienes arriesgan una condena a prisión perpetua en caso de ser declarados culpables por el delito señalado.

Este jueves se realizará la audiencia de selección de jurados y entre el viernes o más tardar el próximo lunes serán los alegatos de apertura.

El juicio, que se realizará en el sur provincial, tendrá como juez técnico a Ariel Hernández, en tanto que el Ministerio Público Fiscal será representado por Pablo Peñasco.

Luciano Gómez, familia, homicidio San Rafael.jpeg Familiares de Luciano exigen justicia por el crimen ocurrido en agosto del 2023 en San Rafael.

Los imputados serán defendidos por Mariana Sánchez, Paulino Valenti y José Covertino; en tanto que también actuará el doctor Bernuéz, como querellante.

El homicidio de Gómez ocurrió el 19 de agosto del 2023 tras una riña en las inmediaciones de las calles Esquiu y Palau, en San Rafael.

La víctima recibió puñaladas que le provocaron la muerte y por el caso fueron detenidas varias personas. Finalmente, tres de ellos llegarán a juicio. Cabe aclarar que la justicia pudo identificar a un cuarto sospechoso, pero este era menor de edad y por ende inimputable.

Por el crimen, familiares y amigos de Gómez realizaron múltiples marchas para pedir justicia y que todos los que participaron de la riña fueran juzgados en un juicio.