Reabrieron completamente el Cañón del Atuel tras las obras de recuperación del camino

Luego de la tormenta que destruyó un tramo de 6 kilómetros, el Cañon del Atuel, circuito turístico de San Rafael ya puede recorrerse en ambos sentidos.

Cañón del Atuel San Rafael
Gobierno de Mendoza

De este modo, pone fin a las restricciones de tránsito que imponían un único sentido de circulación en el tramo entre la Central Hidroeléctrica Número 1 hasta 10 kilómetros antes de Valle Grande, en dirección hacia la ciudad de San Rafael, las que imperaron por razones de seguridad mientras se realizaban las tareas de reparación y mejoramiento.

El jefe Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad, Carlos Sánchez, quien estuvo a cargo de toda la reconstrucción y recuperación del paseo, señaló que el circuito “ya se puede recorrer en doble sentido de circulación en forma completa". Estamos retirando toda la cartelería vial que indicaba el sentido de circulación único y se mantiene la recomendación de no transitar el trayecto en horario nocturno”.

Además, Sánchez detalló que “están habilitados para circular motos, automóviles, camionetas, combis, minibuses de hasta 10 metros de longitud y camiones de doble tracción, recordando a los usuarios respetar las velocidades máximas del recorrido”.

El camino del Cañón del Atuel en San Rafael, quedó habilitado en ambos sentidos

