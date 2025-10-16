16 de octubre de 2025

San Rafael: le dispararon en la pierna y fue trasladado en helicóptero al Hospital Central

Un joven de 26 años fue baleado en San Rafael y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Central por una grave herida en la pierna.

Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 26 años fue baleado en San Rafael y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Central de Mendoza tras recibir un disparo en la pierna derecha. El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio El Molino, cuando la víctima fue atacada durante un conflicto previo con otro hombre.

Imágenes del operativo sanitario en San Rafael.

Un conflicto previo que terminó a los tiros en San Rafael: el caso

El incidente tuvo lugar cerca de las 20:20 horas, en la intersección de Callejón Martínez y Callejón Los Laureles. Según fuentes policiales, la víctima, identificada como P.J.O. (26), se dirigía junto a un amigo al domicilio de A.O., con quien mantenía un conflicto previo.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, al llegar al lugar, el joven ingresó solo a la vivienda y fue sorprendido por el presunto agresor, quien efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en la pierna derecha de la víctima, provocando una grave lesión.

El joven fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Central y su pronóstico es reservado.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al herido en el lugar y lo trasladaron al Hospital Schestakow con diagnóstico de herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho. Sin embargo, ante el compromiso de la arteria femoral y la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su traslado aéreo urgente al Hospital Central.

Al ingresar al nosocomio, el joven fue intervenido quirúrgicamente por una herida de bala detrás de la rodilla, con orificio de entrada sin salida, quedando internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

