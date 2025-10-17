Jóvenes de San Rafael salieron a las calles para fomentar una conducción más segura

Seguridad vial en San Rafael.

Allí, aprovechando el semáforo, organizaron juegos, actividades interactivas y más para generar concientización, apuntar a una mejor convivencia en la vía pública, el tránsito y ayudar a salvar vidas.

Seguridad vial en San Rafael “Traemos juegos, actividades e información para aprender de una forma diferente como cuidarnos en la vía pública”, indicaron.

Asimismo, sumaron folletería en la que hacen hincapié en tener el vehículo en condiciones, no consumir alcohol al conducir, respetar límites de velocidad y señales viales, anticipar maniobras, no utilizar el celular al conducir, ceder el paso a peatones, no bloquear rampas, puentes o paradas de transporte.