17 de octubre de 2025
Sitio Andino
Seguridad vial

Jóvenes de San Rafael salieron a las calles para fomentar una conducción más segura

La iniciativa del Colegio del Carmen de San Rafael busca generar conciencia desde la juventud sobre el respeto a las normas de tránsito.

Seguridad vial en San Rafael. &nbsp;

Seguridad vial en San Rafael.

 

Por Sitio Andino Departamentales

Durante la mañana de este viernes, alumnos del Colegio del Carmen de San Rafael junto con la ONG escolar “Huella Vial” y la Coordinación de Juventud organizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial en la esquina de Espejo e Iselín.

Allí, aprovechando el semáforo, organizaron juegos, actividades interactivas y más para generar concientización, apuntar a una mejor convivencia en la vía pública, el tránsito y ayudar a salvar vidas.

Seguridad vial en San Rafael

“Traemos juegos, actividades e información para aprender de una forma diferente como cuidarnos en la vía pública”, indicaron.

Asimismo, sumaron folletería en la que hacen hincapié en tener el vehículo en condiciones, no consumir alcohol al conducir, respetar límites de velocidad y señales viales, anticipar maniobras, no utilizar el celular al conducir, ceder el paso a peatones, no bloquear rampas, puentes o paradas de transporte.

