El Municipio de San Rafael renovó más de 30 cuadras en Pueblo Diamante

Plan de asfalto en San Rafael.

Tras semanas de intenso trabajo, el Plan de Asfalto logró recuperar decenas de cuadras en Pueblo Diamante en San Rafael. Las tareas se enmarcan dentro de la propuesta del Municipio de San Rafael para revitalizar carpetas asfálticas que cumplieron su vida útil.

La renovación se ejecutó sobre las calles Beltrán, Maza, Pichincha, Reconquista, Balcarce, Pringles y Bolívar, todas en el cuadrante delimitado por Espínola, Mitre, Bolívar y Alberdi.

Se trata de calles que ya se encontraban asfaltadas, aunque la capa de rodamiento presenta un importante deterioro.

Mejora la transitabilidad en calles de San Rafael En estos casos, la intervención incluye un bacheo extendido sobre la superficie existente y la colocación de la nueva carpeta. Esto permite mejorar la transitabilidad en arterias muy transitadas de la zona.

De cara a lo que se viene, es importante remarcar que ya comenzó la recuperación completa de la calle Ignacio Sueta desde Barcala a Alberdi y también la pavimentación de la circunvalación Rawson en Villa Laredo.