Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas se llevaron a cabo tres operativos anti narcotráfico en distintos puntos del sur mendocino. Los procedimientos fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional, con intervención de autoridades judiciales competentes, y se desarrollaron tanto en zonas urbanas como en rutas del interior provincial.

Incautan droga en Mendoza y detienen a cuatro personas Por un lado, efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” llevaron a cabo allanamientos ordenados por el magistrado interviniente, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737. Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del departamento de Malargüe.

Como resultado de los registros, se incautaron 387 plantines de marihuana de diferentes tamaños, 721 gramos de cannabis sativa (entre cogollos y picadura), 10.000 semillas, dos balanzas de precisión, pipas, teléfonos móviles y documentación relevante. Dos personas fueron detenidas. En la causa intervienen la Fiscalía Descentralizada de San Rafael y el Juzgado Federal N.º 1 de San Rafael.

Sin título (3) Allanamientos en el sur de la provincia de Mendoza El segundo operativo se desarrolló en un camino secundario del Paraje La Junta, donde personal de las Secciones “Núcleo” y “El Sosneado” inspeccionó un vehículo de alquiler. En él viajaban el conductor, una mujer y tres menores de edad. Con el apoyo del can detector de narcóticos “Mambo”, se detectaron seis bolsas que contenían una sustancia amarronada: 2 kilos y 21 gramos de marihuana.

La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los teléfonos celulares, la detención de los adultos y la entrega de los menores a familiares, bajo acta correspondiente. Finalmente, en un tercer procedimiento realizado en un ómnibus de pasajeros, se encontraron dos paquetes ocultos debajo de las butacas, que contenían un total de 202,5 gramos de cannabis sativa. Sin título (4) Encontraron dos paquetes ocultos debajo de las butacas de un ómnibus