Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, alrededor de las 21, un motociclista sufrió heridas tras protagonizar un accidente vial en la intersección de las calles Tirasso y Santo Tomás de Aquino, en Guaymallén. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Los detalles del accidente vial Según fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger circulaba por calle Tirasso en dirección sur, mientras una motocicleta lo hacía por Santo Tomás de Aquino hacia el este. Al llegar a la intersección, ambos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan.

El conductor de la motocicleta (A.W.M de 21 años) resultó herido y fue asistido por personal médico del SEC, que lo diagnosticó con una lesión grave en la pierna izquierda. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Central.

En el lugar intervino personal de Accidentología Vial de Guaymallén, que realizó las actuaciones correspondientes. Los test de alcoholemia practicados a ambos implicados arrojaron resultados negativos. La Oficina Fiscal de Guaymallén tomó intervención y dispuso las medidas de rigor.