12 de octubre de 2025
Gran operativo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

El operativo de la Policía de Mendoza incluyó allanamientos y coordinación entre fuerzas de la provincia y San Juan. Una joven lideraba la banda.

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico que operaba entre Bolivia, San Juan y Mendoza.

La Policía de Mendoza, a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una red de transporte y distribución de drogas que operaba entre Mendoza y la provincia de San Juan y Bolivia.

La investigación identificó a una joven de 19 años como la principal responsable del entramado delictivo, que incluía maniobras sofisticadas y viajes frecuentes a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas por hechos similares. También se constató que la mujer realizaba traslados a Bolivia, donde adquiría clorhidrato de cocaína para luego introducirlo al país, configurando un patrón de tráfico internacional cuidadosamente organizado.

La investigación identificó a una joven de 19 años como la principal responsable del entramado delictivo.

Detención en San Juan y hallazgo de más de un kilo de cocaína

Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza, bajo directivas del Dr. Daniel Rodríguez Infante, personal de narcotráfico interceptó a la joven en un tour de compras sobre la Ruta 141, en la intersección con la Ruta 20 de Caucete (San Juan).

La sospechosa viajaba junto a una mujer boliviana de 33 años. Ante la presunción de que podían portar cápsulas de cocaína en el cuerpo, ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson de San Juan, donde se confirmó que la acompañante llevaba 99 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1.141 gramos.

Allanamientos y secuestro de elementos clave

La investigación derivó en cuatro allanamientos simultáneos: tres en el Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas, donde se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación relevante.

Entre los elementos incautados se detallan: 4 teléfonos celulares, $1.600.000 pesos argentinos, 100 dólares, 220 bolivianos, además de comprobantes de transacciones nacionales e internacionales que aportan información clave sobre la red de narcotráfico.

La investigación derivó en cuatro allanamientos simultáneos: tres en el Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas.

Las dos mujeres quedaron detenidas en la Unidad Penal N°32 de Mendoza, a disposición de la Justicia Federal.

Coordinación entre Mendoza y San Juan en la lucha contra el narcotráfico

El operativo contó con la colaboración permanente del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson, demostrando la efectividad de la coordinación interjurisdiccional en materia de seguridad.

La Policía de Mendoza destacó que este procedimiento permitió desarticular maniobras complejas de tráfico de drogas, reafirmando el compromiso de las fuerzas provinciales y nacionales en la lucha contra el narcotráfico en la región cuyana.

