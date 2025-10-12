12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

La Justicia confirmó que el niño desaparecido tras un doble femicidio en Córdoba, fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos

Su padre, Pablo Laurta, principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en la misma localidad en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.

Lee además
General Alvear: buscan familias para la adopción de S, un niño de 11 años
Comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años
Femicidio y secuestro en la provincia de Córdoba: el padre del niño es el principal sospechoso
Alerta Sofía

Tragedia en Córdoba: buscan a un niño tras el crimen de su madre y su abuela

El hallazgo del pequeño de 5 años se dio tras activación del Alerta Sofía y una búsqueda internacional para localizarlo. Pedro fue visto por última vez el sábado pasado luego del brutal asesinato de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, en una vivienda del barrio Villa Serrana.

El niño, que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), se encuentra ahora bajo resguardo y en buen estado de salud, a la espera de las directivas judiciales.

Quién es Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico con un marcado discurso de odio contra el feminismo. Ahora, está acusado del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (24), y su exsuegra, Mariel Zamudio, y por el posterior secuestro de su hijo de 5 años, Pedro.

pablo laurta, desaparición, femicidio, niño
Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico

Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico

En sus perfiles, Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos y detalla haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. Además, afirma haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sin embargo, su actividad en redes sociales estaba dominada por un fuerte activismo antifeminista. Se mostraba como un ferviente impulsor de la cuenta "Varones Unidos" y compartía constantemente publicaciones contra lo que él denominaba la "justicia feminista". Su fanatismo por Donald Trump y su defensa del actor Johnny Depp durante su juicio por violencia de género también eran recurrentes.

"La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas 'machito', es prueba suficiente de tu culpabilidad", llegó a escribir, alertando sobre supuestas "denuncias falsas".

Antecedentes de violencia de género y una huida desesperada

Según la reconstrucción del entorno de las víctimas, Luna Giardina había abandonado Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras sufrir una agresión por parte de Laurta, quien en ese momento habría intentado ahorcarla.

A pesar de haber contado con denuncias previas y con un botón antipánico, Giardina no alcanzó a activarlo durante el ataque.

Temas
Seguí leyendo

Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido

Circulaba en contramano por Las Heras, alcoholizado y casi provoca un accidente

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Operativo en General Alvear: decomisan 670 kilos de carne no apta para consumo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

El femicidio de Pamela Cuello, estancado y sin sospechosos

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía con más de una década de servicio

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Las Más Leídas

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Te Puede Interesar

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Por Cecilia Zabala
La Lepra tuvo un gran recibimiento. 
en el Parque

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Por Sitio Andino Deportes
El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Por Sitio Andino Policiales