Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos

Tras una intensa búsqueda, los investigadores informaron que Pedro Teodoro Rodríguez Laurta (5) fue hallado sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos . El niño había desaparecido tras el doble femicidio de su madre y su abuela en Córdoba .

Su padre, Pablo Laurta , principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en la misma localidad en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.

Alerta Sofía Tragedia en Córdoba: buscan a un niño tras el crimen de su madre y su abuela

El hallazgo del pequeño de 5 años se dio tras activación del Alerta Sofía y una búsqueda internacional para localizarlo. Pedro fue visto por última vez el sábado pasado luego del brutal asesinato de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio , en una vivienda del barrio Villa Serrana .

El niño, que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), se encuentra ahora bajo resguardo y en buen estado de salud , a la espera de las directivas judiciales.

Quién es Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico con un marcado discurso de odio contra el feminismo. Ahora, está acusado del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (24), y su exsuegra, Mariel Zamudio, y por el posterior secuestro de su hijo de 5 años, Pedro.

pablo laurta, desaparición, femicidio, niño Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico

En sus perfiles, Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos y detalla haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. Además, afirma haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sin embargo, su actividad en redes sociales estaba dominada por un fuerte activismo antifeminista. Se mostraba como un ferviente impulsor de la cuenta "Varones Unidos" y compartía constantemente publicaciones contra lo que él denominaba la "justicia feminista". Su fanatismo por Donald Trump y su defensa del actor Johnny Depp durante su juicio por violencia de género también eran recurrentes.

"La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas 'machito', es prueba suficiente de tu culpabilidad", llegó a escribir, alertando sobre supuestas "denuncias falsas".

Antecedentes de violencia de género y una huida desesperada

Según la reconstrucción del entorno de las víctimas, Luna Giardina había abandonado Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras sufrir una agresión por parte de Laurta, quien en ese momento habría intentado ahorcarla.

A pesar de haber contado con denuncias previas y con un botón antipánico, Giardina no alcanzó a activarlo durante el ataque.