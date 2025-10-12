12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Dirección de Ganadería

Operativo en General Alvear: decomisan 670 kilos de carne no apta para consumo

El Ministerio de Producción decomisó más de media tonelada de carne y pollo en General Alvear por incumplir normas de higiene y transporte. Los detalles.

La Policía Rural y Ganadería desnaturalizó más de media tonelada de carne en General Alvear.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un operativo de control sanitario realizado por la Dirección de Ganadería y la Policía Rural terminó con el decomiso de 670 kilos de carne y pollo en General Alvear. La carga no cumplía con los requisitos de higiene y temperatura exigidos por ley.

El operativo forma parte de una serie de acciones coordinadas por el Gobierno provincial destinadas a combatir las prácticas clandestinas en la comercialización y transporte de carne, que representan un riesgo para la salud pública.

Operativo conjunto en el Sur mendocino

El director de Ganadería, Roberto Ríos, explicó que el procedimiento fue resultado de una acción conjunta con efectivos de la Policía Rural, quienes identificaron dos vehículos que trasladaban alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano.

“Cuando se detectan casos donde no se cumple con las normativas específicas de traslado, la Dirección tiene el poder de decomisar la mercadería para su posterior desnaturalización”, indicó el funcionario.

Ríos destacó además que, desde el inicio de la actual gestión, el Ministerio de Producción ha reforzado las medidas de control y prevención. “Se hizo especial hincapié en dar solución a problemáticas que afectan la actividad ganadera provincial, impulsando programas y líneas de financiamiento adaptadas a los productores locales”, sostuvo.

policía rural
En Las Heras, se detectó una faena equina clandestina casi en simultáneo al caso del sur mendocino.

Proceso de desnaturalización

De acuerdo con el protocolo habitual, tras el decomiso la Dirección de Ganadería realiza la desnaturalización química del producto para garantizar que no vuelva a ingresar al circuito comercial. Finalmente, la mercadería se entierra para su descomposición natural en un basurero municipal habilitado.

En este caso, la última etapa del proceso se realizó en las instalaciones del basurero de General Alvear, bajo supervisión de personal especializado. Estos procedimientos se enmarcan en el plan del gobierno provincial para frenar el abigeato y la comercialización ilegal de carne.

En simultáneo al caso de General Alvear, un hecho similar en Las Heras

En paralelo, la cartera provincial informó que se desarrolló otro operativo en el departamento de Las Heras, también en conjunto con la Policía Rural. Allí se detectó una faena clandestina, por lo que se procedió al secuestro de la carne y al envío de muestras al laboratorio de la Dirección Provincial de Ganadería, ubicado en Alvear, para su análisis.

Desde el organismo recordaron que la faena equina está prohibida para consumo humano en todo el país, aunque se permite la cría y traslado de animales hacia frigoríficos habilitados en otras provincias, como Córdoba, siempre que el destino final sea la exportación.

Estos operativos se enmarcan dentro del Plan Integral de Control y Prevención de la Ganadería, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y proteger a los consumidores de prácticas ilegales. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

