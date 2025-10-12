Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido

Un hombre de 40 años fue detenido en Maipú luego de protagonizar un choque bajo los efectos del alcohol. Con 1,66 g/l en sangre, embistió a un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido sobre Acceso Este, frente al boliche Nonquen, causando heridas leves a otro conductor.
Maipú: un joven resultó herido tras ser embestido por un conductor ebrio
El accidente vial ocurrió a las 3.15 de la madrugada en la intersección de Acceso Este y calle Chacras. Allí, un Peugeot 206, conducido por V. Z., de 40 años, colisionó contra un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido, frente al boliche Nonquen.
Según el reporte policial, el conductor del Peugeot se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara al otro rodado.
Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo permitido por la ley.
El otro conductor, B. C., de 23 años, sufrió un traumatismo cervical leve y fue atendido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que no presentaba lesiones de gravedad.
Personal policial realizó las actuaciones contravencionales correspondientes y procedió al secuestrar el vehículo del infractor. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas en turno.