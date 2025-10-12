12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Alcoholemia positiva

Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido

El accidente vial ocurrió sobre Acceso Este, en Maipú. El infractor, de 40 años, se habría dormido al volante. La víctima, de 23, sufrió un traumatismo leve.

Conducción peligrosa: un hombre ebrio provocó un siniestro en Maipú

Conducción peligrosa: un hombre ebrio provocó un siniestro en Maipú

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 40 años fue detenido en Maipú luego de protagonizar un choque bajo los efectos del alcohol. Con 1,66 g/l en sangre, embistió a un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido sobre Acceso Este, frente al boliche Nonquen, causando heridas leves a otro conductor.

Maipú: un joven resultó herido tras ser embestido por un conductor ebrio

El accidente vial ocurrió a las 3.15 de la madrugada en la intersección de Acceso Este y calle Chacras. Allí, un Peugeot 206, conducido por V. Z., de 40 años, colisionó contra un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido, frente al boliche Nonquen.

Lee además
El escalofriante crimen ocurrió en junio, en el barrio Canciller de Maipú
Polo Judicial

Dictaron prisión preventiva para los acusados del homicidio del carpintero en Maipú
elecciones 2025 en maipu: estas son las boletas que te encontraras para votar
Candidatos

Elecciones 2025 en Maipú: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Según el reporte policial, el conductor del Peugeot se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara al otro rodado.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo permitido por la ley.

El otro conductor, B. C., de 23 años, sufrió un traumatismo cervical leve y fue atendido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que no presentaba lesiones de gravedad.

Personal policial realizó las actuaciones contravencionales correspondientes y procedió al secuestrar el vehículo del infractor. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas en turno.

Temas
Seguí leyendo

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Tragedia en Córdoba: buscan a un niño tras el crimen de su madre y su abuela

Circulaba en contramano por Las Heras, alcoholizado y casi provoca un accidente

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Operativo en General Alvear: decomisan 670 kilos de carne no apta para consumo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Las Más Leídas

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Te Puede Interesar

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Por Cecilia Zabala
La Lepra espera por el Expreso.
en el Parque

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Por Sitio Andino Deportes
El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Por Sitio Andino Policiales