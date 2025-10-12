Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido

Un hombre de 40 años fue detenido en Maipú luego de protagonizar un choque bajo los efectos del alcohol . Con 1,66 g/l en sangre , embistió a un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido sobre Acceso Este , frente al boliche Nonquen , causando heridas leves a otro conductor.

El accidente vial ocurrió a las 3.15 de la madrugada en la intersección de Acceso Este y calle Chacras. Allí, un Peugeot 206 , conducido por V. Z., de 40 años , colisionó contra un Fiat Duna que circulaba en el mismo sentido, frente al boliche Nonquen .

Según el reporte policial, el conductor del Peugeot se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara al otro rodado.

Al realizarle el test de alcoholemia , el resultado arrojó 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre , superando ampliamente el máximo permitido por la ley.

El otro conductor, B. C., de 23 años, sufrió un traumatismo cervical leve y fue atendido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que no presentaba lesiones de gravedad.

Personal policial realizó las actuaciones contravencionales correspondientes y procedió al secuestrar el vehículo del infractor. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas en turno.