12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Cada 12 de octubre, se conmemora el Día del Farmacéutico en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 12 de octubre, en Argentina se conmemora el Día del Farmacéutico, una fecha que recuerda la fundación de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) en el año 1935.

Esta efeméride tiene como objetivo reconocer la labor diaria de los profesionales de la farmacia y visibilizar el rol clave que desempeñan dentro del sistema de salud. Su tarea va mucho más allá del despacho de medicamentos: también son agentes fundamentales en el acceso responsable y seguro a los tratamientos, la prevención y la educación sanitaria.

Lee además
Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
farmaceutica
Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día del Farmacéutico Argentino

Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día del Farmacéutico Argentino

Cuál es el rol de un farmacéutico

Los farmacéuticos no solo suministran medicamentos con y sin receta, ya sea en farmacias tradicionales o en áreas específicas dentro de supermercados u hospitales, sino que también brindan asesoramiento personalizado a los pacientes sobre cómo tomar los medicamentos correctamente, sus posibles efectos secundarios y su interacción con otros tratamientos.

Además, pueden ofrecer orientación sobre temas clave de salud pública como:

  • Alimentación saludable
  • Prevención de enfermedades
  • Higiene bucal
  • Planificación familiar
  • Métodos para dejar de fumar

Su trabajo contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población.

Cuándo se celebra el Día del Farmacéutico en el mundo

A nivel internacional, el Día Mundial del Farmacéutico se celebra cada 25 de septiembre, en conmemoración de la creación de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) en el año 1912. Esta jornada busca destacar la importancia global del farmacéutico como profesional de la salud y su contribución al bienestar de las comunidades.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 12 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre

El emblema de La Paz y la provincia: el Arco del Desaguadero celebra 89 años

La justicia por mano propia: ¿una solución o un problema?

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 12 de octubre en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de octubre

La provincia de Mendoza mostró su potencial como destino del turismo de lujo

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras
Grave

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico que operaba entre Bolivia, San Juan y Mendoza.
Gran operativo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

Te Puede Interesar

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Por Marcelo López Álvarez
El presidente quedó en el medio de una discusión que en San Rafael se libró meses atrás. video
Febrero de 2026, fecha clave

La visita de Milei a San Rafael calentó el debate por la autonomía y un referente se anotó para constituyente

Por Facundo La Rosa
Cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza.
en números

Elecciones 2025: el mapa interactivo que muestra cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza

Por Cecilia Zabala