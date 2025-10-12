Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Cada 12 de octubre , en Argentina se conmemora el Día del Farmacéutico , una fecha que recuerda la fundación de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) en el año 1935 .

Esta efeméride tiene como objetivo reconocer la labor diaria de los profesionales de la farmacia y visibilizar el rol clave que desempeñan dentro del sistema de salud. Su tarea va mucho más allá del despacho de medicamentos: también son agentes fundamentales en el acceso responsable y seguro a los tratamientos, la prevención y la educación sanitaria.

Lotería de Santa Fe Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

Los farmacéuticos no solo suministran medicamentos con y sin receta, ya sea en farmacias tradicionales o en áreas específicas dentro de supermercados u hospitales, sino que también brindan asesoramiento personalizado a los pacientes sobre cómo tomar los medicamentos correctamente, sus posibles efectos secundarios y su interacción con otros tratamientos.

Alimentación saludable

Prevención de enfermedades

Higiene bucal

Planificación familiar

Métodos para dejar de fumar

Su trabajo contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población.

Cuándo se celebra el Día del Farmacéutico en el mundo

A nivel internacional, el Día Mundial del Farmacéutico se celebra cada 25 de septiembre, en conmemoración de la creación de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) en el año 1912. Esta jornada busca destacar la importancia global del farmacéutico como profesional de la salud y su contribución al bienestar de las comunidades.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 12 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.