12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Efemérides

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre

Este 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Conocé cómo surgió la efeméride y su polémica con el Día de la Raza.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre Foto: web
Sociedad

Cada 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una efeméride que invita a la reflexión y al reconocimiento de los pueblos originarios que habitan en el territorio argentino y en el mundo. Sin embargo, aunque ese es su nombre oficial, el debate sobre la denominación de la fecha continúa vigente.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y polémica por el Día de la Raza

La efeméride tiene su origen en la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el 12 de octubre de 1492. En recuerdo de ese hecho histórico, en 1917 el entonces presidente Hipólito Yrigoyen instituyó la efeméride por decreto bajo el nombre de Día de la Hispanidad o Día de la Raza, con el propósito de reconocer tanto la herencia cultural hispánica como la presencia de los pueblos originarios en Argentina.

Con el tiempo, la denominación generó controversia por el uso del término raza, ya que implicaba una división entre poblaciones y evocaba ideas de carácter racista. En 2008, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), entonces dirigido por Leixandre Gómez Davi, impulsó un cambio de nombre. Finalmente, mediante el Decreto 1584/2010, publicado el 3 de noviembre de ese año, la fecha pasó a llamarse oficialmente Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El nuevo enfoque buscó dejar atrás la conmemoración de la “conquistade América y poner en valor la diversidad cultural de los pueblos. Sin embargo, durante el gobierno de Javier Milei, la efeméride volvió a generar polémica debido a que algunos comunicados, spots publicitarios y secciones del sitio web oficial del Gobierno nacional la mencionaron nuevamente como Día de la Raza.

Pese a ello, estos usos son solo referencias informales: el nombre oficial no ha sido modificado, aunque si trasladado al 10 de octubre, y continúa vigente lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las declaraciones de derechos humanos.

¿Qué pueblos originarios habitan en Argentina?

De acuerdo con datos del Censo 2022, en los últimos 18 años aumentó significativamente la cantidad de personas que se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios: pasaron de 600.000 a más de 1,3 millones, lo que representa cerca del 3% de la población total del país. Las provincias con mayor proporción de población indígena son Jujuy y Salta.

En la actualidad, existen 58 pueblos originarios reconocidos oficialmente. Los más numerosos son el mapuche (145.000 personas), guaraní (135.000), diaguita (86.000) y qom (80.000).

Fuente: argentina.gob.ar

