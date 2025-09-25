Efemérides

25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico: origen y finalidad

Cada 25 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico: origen y finalidad

25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico: origen y finalidad

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride, la relevancia de su labor en la salud y su impacto en la comunidad en la cotidianidad.

farmaceutica
Día Mundial del Farmacéutico: por qué se celebra hoy, 25 de septiembre

Día Mundial del Farmacéutico: por qué se celebra hoy, 25 de septiembre

Por qué este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico

Según distintas fuentes, la Federación Internacional Farmacéutica estableció esta efeméride durante un Consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul, Turquía. En honor a esa fecha se creó el Día Mundial del Farmacéutico.

Lee además
Manso Menú se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000.
Gastronomía

"Manso Menú" se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000
Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron
¡Una locura de premio!

Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron

Esta jornada tiene como objetivo promover y reconocer el papel de estos profesionales en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el seguimiento de tratamientos a nivel mundial.

Aunque su labor no siempre sea visible en la vida cotidiana, resulta fundamental para todos, ya que en algún momento necesitamos medicamentos que contribuyan a nuestro bienestar y salud. / diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 25 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 25 de septiembre en Mendoza

Video: Mendoza se sumó al reclamo nacional tras el triple femicidio en La Matanza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Te Puede Interesar

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura
Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión
Politíca económica

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

Por Marcelo López Álvarez
Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Por Sitio Andino Policiales