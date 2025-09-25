25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico: origen y finalidad

Cada 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride, la relevancia de su labor en la salud y su impacto en la comunidad en la cotidianidad.

farmaceutica Día Mundial del Farmacéutico: por qué se celebra hoy, 25 de septiembre Por qué este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico Según distintas fuentes, la Federación Internacional Farmacéutica estableció esta efeméride durante un Consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul, Turquía. En honor a esa fecha se creó el Día Mundial del Farmacéutico.

Esta jornada tiene como objetivo promover y reconocer el papel de estos profesionales en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el seguimiento de tratamientos a nivel mundial.

Aunque su labor no siempre sea visible en la vida cotidiana, resulta fundamental para todos, ya que en algún momento necesitamos medicamentos que contribuyan a nuestro bienestar y salud. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 25 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

