12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Un tucumano murió tras chocar el auto en que viajaba contra un poste en San Rafael. Otros jóvenes resultaron heridos y algunos dieron positivo en alcoholemia.

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste

Un hombre oriundo de Tucumán falleció este domingo por la mañana tras un accidente vial en San Rafael. El hecho ocurrió en calle Intendente Cinca, cuando el vehículo en el que se trasladaba impactó contra un poste de luz por motivos que, hasta el momento, se desconocen.

La víctima fue identificada como Miguel Eduardo Corvalán Gómez, quien fue asistido por personal sanitario y trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, donde falleció minutos después a causa de las heridas sufridas en el siniestro.

Accidente en San Rafael: los detalles de la tragedia

El incidente se registró pasadas las 7 de la mañana, cuando Corvalán perdió el dominio del Peugeot 307 en el que circulaba en dirección sur a norte. Según las primeras pericias, no habrían intervenido otros vehículos en el choque. En el lugar trabajaron Bomberos, Policía de Mendoza y personal de emergencias médicas, quienes realizaron maniobras para extraer al conductor del automóvil siniestrado.

accidente vial san rafael 2
Trágico accidente vial en San Rafael.

Además del fallecido, tres jóvenes de aproximadamente 20 años resultaron involucrados en el hecho. Fuentes policiales confirmaron que uno de ellos, de 22 años, arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia de 0.87 g/L, por lo que se investigan las circunstancias del suceso y el rol que habrían tenido en el accidente. Los heridos permanecen internados en el hospital sanrafaelino bajo observación médica.

