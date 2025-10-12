12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Impacto económico

Fin de semana largo: el turismo se movió en todo el país y Mendoza fue una de las más elegidas

La provincia de Mendoza se mantuvo entre los destinos preferidos del turismo, aunque cayó el tiempo de estadía. Se movilizaron 1.440.000 personas en el país.

Turismo en Mendoza: alta concurrencia de visitantes pero con estadías más cortas.

Turismo en Mendoza: alta concurrencia de visitantes pero con estadías más cortas.

Por Sitio Andino Sociedad

El fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.440.000 personas que hicieron turismo en todo el país, con un impacto económico estimado en $262.627 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La estadía promedio fue de 2 noches, frente a las 2,4 del 2024, lo que implicó una caída del 16,7%. Los viajes fueron más cortos y planificados a último momento, permitiendo sostener el movimiento turístico a pesar del contexto económico.

Lee además
ferias y congresos: argentina se posiciona entre los lideres del turismo de reuniones
Crecimiento

Ferias y congresos: Argentina se posiciona entre los líderes del turismo de reuniones
La provincia de Mendoza mostró su potencial como destino del turismo de lujo.
De interés

La provincia de Mendoza mostró su potencial como destino del turismo de lujo

En promedio, cada turista gastó $91.190 diarios, un 1,5% menos en términos reales que el año anterior. Desde la entidad gremial-empresaria explicaron que se observó un comportamiento más austero, aunque se mantuvieron los consumos básicos en gastronomía, alojamiento y transporte.

Mendoza, entre los destinos preferidos por los turistas

El informe destacó que la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país, junto a Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata y Buenos Aires.

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg
El informe destacó que la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país.

El informe destacó que la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país.

El buen clima, las reservas de último momento, la proximidad del verano y la necesidad de descanso fueron factores determinantes para impulsar la actividad turística en la provincia y el resto del país.

Las principales plataformas de viajes y alojamientos —como Booking y Despegar— registraron un fuerte aumento en las búsquedas y reservas desde el martes previo al feriado, lo que confirma el interés sostenido de los argentinos por las escapadas cortas.

Un turismo con menos estadías, pero mayor movimiento general

En total, los turistas gastaron $262.627 millones, lo que representa una baja del 16,2% real frente a los $228.479 millones de 2024, producto de la menor duración de las estadías.

Desde CAME señalaron que viajaron más personas que el año pasado, aunque permanecieron menos tiempo, buscando ajustar el gasto sin resignar consumo.

El turismo interno mostró una distribución equilibrada, con altos niveles de ocupación en destinos naturales, termales y culturales. Mendoza, en particular, mantuvo una ocupación destacada en sus principales polos turísticos.

Flujo hacia Chile y balance anual del turismo

El relevamiento también señaló un aumento del flujo de argentinos hacia Chile, con largas filas en los pasos fronterizos. El motivo principal fue el tipo de cambio favorable y la diferencia de precios en indumentaria, tecnología y supermercados, que impulsaron los viajes de compras.

En lo que va del año ya se celebraron seis fines de semana largos, con un total de 10.270.940 turistas movilizados y un impacto económico de $2.366.419 millones (equivalente a US$1.670 millones).

Desde CAME remarcaron que estos feriados dinamizan las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas directa o indirectamente con el turismo.

Temas
Seguí leyendo

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Cómo hacer tortitas raspadas, pinchadas y de hoja: gastronomía mendocina con historia

Recorré un camino único en Mendoza, rodeado de naturaleza y paisajes que te sorprenderán

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

Descubrí la gastronomía de Mendoza: 5 platos típicos que todo turista, y local, debe conocer

Malargüe se lució en la FIT con nuevas propuestas y una fuerte promoción del verano

San Rafael se consolida como destino destacado en la Feria Internacional de Turismo

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Te Puede Interesar

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Por Cecilia Zabala
La Lepra tuvo un gran recibimiento. 
en el Parque

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Por Sitio Andino Deportes
El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Por Sitio Andino Policiales