Fin de semana largo: el turismo se movió en todo el país y Mendoza fue una de las más elegidas

Turismo en Mendoza: alta concurrencia de visitantes pero con estadías más cortas.

El fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.440.000 personas que hicieron turismo en todo el país, con un impacto económico estimado en $262.627 millones , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

La estadía promedio fue de 2 noches , frente a las 2,4 del 2024, lo que implicó una caída del 16,7% . Los viajes fueron más cortos y planificados a último momento , permitiendo sostener el movimiento turístico a pesar del contexto económico.

En promedio, cada turista gastó $91.190 diarios , un 1,5% menos en términos reales que el año anterior. Desde la entidad gremial-empresaria explicaron que se observó un comportamiento más austero , aunque se mantuvieron los consumos básicos en gastronomía, alojamiento y transporte .

El informe destacó que la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país , junto a Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata y Buenos Aires .

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg El informe destacó que la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país. Foto: Yemel Fil

El buen clima, las reservas de último momento, la proximidad del verano y la necesidad de descanso fueron factores determinantes para impulsar la actividad turística en la provincia y el resto del país.

Las principales plataformas de viajes y alojamientos —como Booking y Despegar— registraron un fuerte aumento en las búsquedas y reservas desde el martes previo al feriado, lo que confirma el interés sostenido de los argentinos por las escapadas cortas.

Un turismo con menos estadías, pero mayor movimiento general

En total, los turistas gastaron $262.627 millones, lo que representa una baja del 16,2% real frente a los $228.479 millones de 2024, producto de la menor duración de las estadías.

Desde CAME señalaron que viajaron más personas que el año pasado, aunque permanecieron menos tiempo, buscando ajustar el gasto sin resignar consumo.

El turismo interno mostró una distribución equilibrada, con altos niveles de ocupación en destinos naturales, termales y culturales. Mendoza, en particular, mantuvo una ocupación destacada en sus principales polos turísticos.

Flujo hacia Chile y balance anual del turismo

El relevamiento también señaló un aumento del flujo de argentinos hacia Chile, con largas filas en los pasos fronterizos. El motivo principal fue el tipo de cambio favorable y la diferencia de precios en indumentaria, tecnología y supermercados, que impulsaron los viajes de compras.

En lo que va del año ya se celebraron seis fines de semana largos, con un total de 10.270.940 turistas movilizados y un impacto económico de $2.366.419 millones (equivalente a US$1.670 millones).

Desde CAME remarcaron que estos feriados dinamizan las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas directa o indirectamente con el turismo.