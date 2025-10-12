Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

La provincia de Mendoza volverá a ser epicentro del debate sobre minería a nivel nacional con la llegada de Argentina Mining Cuyo 2025, que se realizará del 29 al 31 de octubre en La Nave Cultural, tras quince años.
El encuentro reunirá a empresas, organismos públicos, universidades, cámaras del sector y especialistas nacionales e internacionales, en una agenda que combina exposición comercial, conferencias técnicas, paneles de inversión y actividades educativas.
“Para nosotros es muy significativo regresar a Mendoza, una provincia con historia minera y gran potencial de desarrollo en la región cuyana”, destacó el director del evento, Javier Rojas, en diálogo con medios especializados.
El encuentro, que desde hace más de 25 años recorre distintas regiones del país, se consolida como un punto de convergencia entre la industria, la academia y las políticas públicas. Mendoza volverá a recibir a más de 200 expositores y representantes del sector, en un evento que promete marcar agenda para la minería argentina.
Durante las tres jornadas se presentarán novedades tecnológicas, casos de exploración, estrategias de inversión y experiencias vinculadas a la sustentabilidad.
El programa incluye paneles sobre políticas públicas mineras, innovación aplicada y vínculos entre industria y educación. Además, el viernes 31 de octubre se realizará un Encuentro de Jóvenes Mineros y una muestra educativa abierta al público, con entrada libre y gratuita.
El regreso del congreso a la provincia de Mendoza refuerza el interés del sector por la región cuyana como polo de desarrollo. Según los organizadores, ya hay confirmadas empresas locales, nacionales e internacionales, así como delegaciones de San Juan, Catamarca y Salta.
Desde el sector privado valoran que la cita se concrete en un contexto de renovado impulso a los proyectos de cobre y metales estratégicos, mientras que autoridades provinciales también respaldan la realización del evento como parte de las acciones de promoción de inversiones.
Evento: Argentina Mining Cuyo 2025
Fechas: 29 al 31 de octubre
Lugar: La Nave Cultural – Ciudad de Mendoza
Organiza: Argentina Mining
INAUGURACIÓN
11:00 – 11:05: Javier Rojas – Director de Argentina Mining.
12:30 – 12:30: Invitación a Corte de Cinta.
BLOQUE: Políticas de estado, minería y desarrollo
15:00 – 15:15: Promoción Minera.
15:20 – 15:35: Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
BLOQUE: Soluciones bancarias para el cliente minero
16:00 – 16:15: Banco Galicia.
16:20 – 16:35: Banco Supervielle.
16:40 – 16:55: Banco San Juan.
BLOQUE: Equipamiento minero pesado: Haciendo la diferencia
17:00 – 17:15: Epiroc.
17:20 – 17:35: Sandvik Argentina.
17:40 – 17:55: Volkswagen Camiones y Buses Line-Up para Industria Minera – Martín Simonpietri Jefe de Producto VW Camiones Buses.
BLOQUE: Exploración
18:00 – 18:15: Exploración.
09:00 – 09:15: Educación.
09:20 – 09:35: Plan Pilares.
09:40 – 09:55: Sustentabilidad.
10:00 – 10:15: Cierre de minas en Sudamérica: aprendizajes desde Santa Cruz – Paola Pavanello Subsecretaria Letrada Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.
10:20 – 10:35: Mercedes Argüello Geóloga Consultora Independiente.
Del Técnico al líder: Formando equipos humanos en minería – Agustina Ferreyra Eandi Directora Ejecutiva Consultora Compliance.
11:00 – 11:15: Saxum Ingeniería.
11:20 – 12:35: Inteligencia Artificial aplicada a negocios: Eficiencia e innovación – Sebastián Lemos Chief AI Officer Datawise.
11:40 – 11:55: StructMaster™: solución de última generación que resuelve los retos del Core Shack – José Donoso Poblete Technical Manager Stockholm Precision Tools Argentina.
PANEL:
12:00 – 13:00: Resumen.
15:30 – 15:45: Donde otros no llegan: Soluciones Integrales para la Minería del Futuro – Manuela Campillay Socia Gerente LyG Logística y Gastronomía.
15:50 – 16:05: Cookins.
16:10 – 16:25: GL Support Sitios Remotos: Eficiencia y Desarrollo Social en la provisión de servicios a la minería argentina – Dante Cutrupi Director Comercial LyG Logística y Gastronomía.
16:30 – 16:45: JSC Mining.
16:50 – 17:05: Hacia una seguridad responsable. Sustentabilidad e inversión con impacto en comunidades. – Daniel Carcamo, Gerente General, Huarpe.
17:10 – 17:25: Minería con Propósito: Innovar para un Futuro Sustentable y Eficiente – Sofía Gallardo, Asistente de Operaciones, Major Drilling / Yannick Lafreniere, Gerente General, Major Drilling.
17:30 – 17:45: Falcon Servicios Mineros.
17:50 – 18:05: Bluemoon – Aldana Ricigliano Business Manager Director Blue Moon Refining Group SA / Luis Ricigliano Director Blue Moon Refining Group SA.
18:10 – 18:25: Del Mineral al Metal: La Travesía del Cobre en la Industria Minera – Federico Henriquez / Gerente de Laboratorio Geoquímico.
18:30 – 18:45: ALS Patagonia.
09:05 – 10:30: Daniel Jerez Profesor Titular de Geología Minera y de Evaluación Económica de Proyectos. Carrera de Geología. Universidad Nacional de La Rioja.
09:05 – 10:30: Tay Such Geóloga.
09:05 – 10:30: Carolina Mazzieri Coordinadora de Carrera. Tecnicatura Superior en Minería Instituto Jean Piaget Salta.
09:05 – 10:30: Marita Ahumada Coordinadora de carrera- Profesora Titular.
10:30 – 11:45: Vía Bariloche – Logística integral para la minería.
10:50 – 11:05: DHL Express: Conectando la Minería Argentina con el Mundo – Leandro Florio Director Comercial Senior de DHL Express Argentina.
11:10 – 11:25: Central Puerto.
11:30 – 11:45: Wiring Electric.
BLOQUE: Productos y servicios para la minería (Segunda Parte)
11:50 – 12:05: Grupo LTN.
12:10 – 12:25: Made.
12:30 – 12:45: Geotube.
PANEL: Comunicación y Periodismo
15:00 – 16:00: Comunicación y periodismo.
Inscripciones: [email protected] +5492615354504
Para más información, ingresá al siguiente link: https://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-cuyo-2025-mendoza