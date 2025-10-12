Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.

La provincia de Mendoza volverá a ser epicentro del debate sobre minería a nivel nacional con la llegada de Argentina Mining Cuyo 2025 , que se realizará del 29 al 31 de octubre en La Nave Cultural , tras quince años.

El encuentro reunirá a empresas, organismos públicos, universidades, cámaras del sector y especialistas nacionales e internacionales, en una agenda que combina exposición comercial, conferencias técnicas, paneles de inversión y actividades educativas .

“Para nosotros es muy significativo regresar a Mendoza, una provincia con historia minera y gran potencial de desarrollo en la región cuyana”, destacó el director del evento, Javier Rojas , en diálogo con medios especializados.

El encuentro, que desde hace más de 25 años recorre distintas regiones del país, se consolida como un punto de convergencia entre la industria, la academia y las políticas públicas . Mendoza volverá a recibir a más de 200 expositores y representantes del sector , en un evento que promete marcar agenda para la minería argentina .

Mendoza y minería: un espacio de intercambio y negocios

Durante las tres jornadas se presentarán novedades tecnológicas, casos de exploración, estrategias de inversión y experiencias vinculadas a la sustentabilidad.

El programa incluye paneles sobre políticas públicas mineras, innovación aplicada y vínculos entre industria y educación. Además, el viernes 31 de octubre se realizará un Encuentro de Jóvenes Mineros y una muestra educativa abierta al público, con entrada libre y gratuita.

Mendoza en el centro del mapa minero

El regreso del congreso a la provincia de Mendoza refuerza el interés del sector por la región cuyana como polo de desarrollo. Según los organizadores, ya hay confirmadas empresas locales, nacionales e internacionales, así como delegaciones de San Juan, Catamarca y Salta.

Desde el sector privado valoran que la cita se concrete en un contexto de renovado impulso a los proyectos de cobre y metales estratégicos, mientras que autoridades provinciales también respaldan la realización del evento como parte de las acciones de promoción de inversiones.

Agenda y datos principales

Evento: Argentina Mining Cuyo 2025

Fechas: 29 al 31 de octubre

Lugar: La Nave Cultural – Ciudad de Mendoza

Organiza: Argentina Mining

Agenda de actividades de Argentina Mining 2025

argentina mining cuyo

Día 1: Apertura y conferencias magistrales

INAUGURACIÓN

11:00 – 11:05: Javier Rojas – Director de Argentina Mining.

12:30 – 12:30: Invitación a Corte de Cinta.

BLOQUE: Políticas de estado, minería y desarrollo

15:00 – 15:15: Promoción Minera.

15:20 – 15:35: Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

BLOQUE: Soluciones bancarias para el cliente minero

16:00 – 16:15: Banco Galicia.

16:20 – 16:35: Banco Supervielle.

16:40 – 16:55: Banco San Juan.

BLOQUE: Equipamiento minero pesado: Haciendo la diferencia

17:00 – 17:15: Epiroc.

17:20 – 17:35: Sandvik Argentina.

17:40 – 17:55: Volkswagen Camiones y Buses Line-Up para Industria Minera – Martín Simonpietri Jefe de Producto VW Camiones Buses.

BLOQUE: Exploración

18:00 – 18:15: Exploración.

Día 2: Paneles Técnicos y Mesas de Negocio.

BLOQUE: Minería mendocina: Política de estado

09:00 – 09:15: Educación.

09:20 – 09:35: Plan Pilares.

09:40 – 09:55: Sustentabilidad.

BLOQUE: Capitalizando la minería

10:00 – 10:15: Cierre de minas en Sudamérica: aprendizajes desde Santa Cruz – Paola Pavanello Subsecretaria Letrada Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.

10:20 – 10:35: Mercedes Argüello Geóloga Consultora Independiente.

Del Técnico al líder: Formando equipos humanos en minería – Agustina Ferreyra Eandi Directora Ejecutiva Consultora Compliance.

BLOQUE: Innovación y minería

11:00 – 11:15: Saxum Ingeniería.

11:20 – 12:35: Inteligencia Artificial aplicada a negocios: Eficiencia e innovación – Sebastián Lemos Chief AI Officer Datawise.

11:40 – 11:55: StructMaster™: solución de última generación que resuelve los retos del Core Shack – José Donoso Poblete Technical Manager Stockholm Precision Tools Argentina.

PANEL:

12:00 – 13:00: Resumen.

BLOQUE: Haciendo posible el trabajo en sitios remotos

15:30 – 15:45: Donde otros no llegan: Soluciones Integrales para la Minería del Futuro – Manuela Campillay Socia Gerente LyG Logística y Gastronomía.

15:50 – 16:05: Cookins.

16:10 – 16:25: GL Support Sitios Remotos: Eficiencia y Desarrollo Social en la provisión de servicios a la minería argentina – Dante Cutrupi Director Comercial LyG Logística y Gastronomía.

16:30 – 16:45: JSC Mining.

16:50 – 17:05: Hacia una seguridad responsable. Sustentabilidad e inversión con impacto en comunidades. – Daniel Carcamo, Gerente General, Huarpe.

BLOQUE: Extrayendo el conocimiento de la tierra

17:10 – 17:25: Minería con Propósito: Innovar para un Futuro Sustentable y Eficiente – Sofía Gallardo, Asistente de Operaciones, Major Drilling / Yannick Lafreniere, Gerente General, Major Drilling.

17:30 – 17:45: Falcon Servicios Mineros.

BLOQUE: Aumentando el conocimiento de los proyectos

17:50 – 18:05: Bluemoon – Aldana Ricigliano Business Manager Director Blue Moon Refining Group SA / Luis Ricigliano Director Blue Moon Refining Group SA.

18:10 – 18:25: Del Mineral al Metal: La Travesía del Cobre en la Industria Minera – Federico Henriquez / Gerente de Laboratorio Geoquímico.

18:30 – 18:45: ALS Patagonia.

Día 3: Innovación y Proyección de FuturoCONVERSATORIO: Minería y los jóvenes.

Articulación de saberes teóricos en el día a día

09:05 – 10:30: Daniel Jerez Profesor Titular de Geología Minera y de Evaluación Económica de Proyectos. Carrera de Geología. Universidad Nacional de La Rioja.

09:05 – 10:30: Tay Such Geóloga.

09:05 – 10:30: Carolina Mazzieri Coordinadora de Carrera. Tecnicatura Superior en Minería Instituto Jean Piaget Salta.

09:05 – 10:30: Marita Ahumada Coordinadora de carrera- Profesora Titular.

BLOQUE: Productos y servicios para la minería (Primera Parte)

10:30 – 11:45: Vía Bariloche – Logística integral para la minería.

10:50 – 11:05: DHL Express: Conectando la Minería Argentina con el Mundo – Leandro Florio Director Comercial Senior de DHL Express Argentina.

11:10 – 11:25: Central Puerto.

11:30 – 11:45: Wiring Electric.

BLOQUE: Productos y servicios para la minería (Segunda Parte)

11:50 – 12:05: Grupo LTN.

12:10 – 12:25: Made.

12:30 – 12:45: Geotube.

PANEL: Comunicación y Periodismo

15:00 – 16:00: Comunicación y periodismo.

Más información

Inscripciones: [email protected] +5492615354504

Para más información, ingresá al siguiente link: https://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-cuyo-2025-mendoza