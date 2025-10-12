12 de octubre de 2025
Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Del 29 al 31 de octubre, la provincia será sede del encuentro minero más importante del país, con conferencias, exposiciones y acceso libre al público.

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.

 Por Cecilia Zabala

La provincia de Mendoza volverá a ser epicentro del debate sobre minería a nivel nacional con la llegada de Argentina Mining Cuyo 2025, que se realizará del 29 al 31 de octubre en La Nave Cultural, tras quince años.

El encuentro reunirá a empresas, organismos públicos, universidades, cámaras del sector y especialistas nacionales e internacionales, en una agenda que combina exposición comercial, conferencias técnicas, paneles de inversión y actividades educativas.

“Para nosotros es muy significativo regresar a Mendoza, una provincia con historia minera y gran potencial de desarrollo en la región cuyana”, destacó el director del evento, Javier Rojas, en diálogo con medios especializados.

El encuentro, que desde hace más de 25 años recorre distintas regiones del país, se consolida como un punto de convergencia entre la industria, la academia y las políticas públicas. Mendoza volverá a recibir a más de 200 expositores y representantes del sector, en un evento que promete marcar agenda para la minería argentina.

Embed - Mendoza Gobierno on Instagram: "Mendoza será sede de Argentina Mining, uno de los eventos más relevantes de la minería argentina. Tres días para informarnos y compartir ideas con stands educativos, charlas de los principales referentes del sector y varias sorpresas más. Los esperamos el 29, 30 y 31 de octubre en La Nave Cultural, Ciudad de Mendoza. "

Mendoza y minería: un espacio de intercambio y negocios

Durante las tres jornadas se presentarán novedades tecnológicas, casos de exploración, estrategias de inversión y experiencias vinculadas a la sustentabilidad.

El programa incluye paneles sobre políticas públicas mineras, innovación aplicada y vínculos entre industria y educación. Además, el viernes 31 de octubre se realizará un Encuentro de Jóvenes Mineros y una muestra educativa abierta al público, con entrada libre y gratuita.

Mendoza en el centro del mapa minero

El regreso del congreso a la provincia de Mendoza refuerza el interés del sector por la región cuyana como polo de desarrollo. Según los organizadores, ya hay confirmadas empresas locales, nacionales e internacionales, así como delegaciones de San Juan, Catamarca y Salta.

Desde el sector privado valoran que la cita se concrete en un contexto de renovado impulso a los proyectos de cobre y metales estratégicos, mientras que autoridades provinciales también respaldan la realización del evento como parte de las acciones de promoción de inversiones.

Agenda y datos principales

  • Evento: Argentina Mining Cuyo 2025

  • Fechas: 29 al 31 de octubre

  • Lugar: La Nave Cultural – Ciudad de Mendoza

  • Organiza: Argentina Mining

Agenda de actividades de Argentina Mining 2025

argentina mining cuyo

Día 1: Apertura y conferencias magistrales

INAUGURACIÓN

11:00 – 11:05: Javier Rojas – Director de Argentina Mining.

12:30 – 12:30: Invitación a Corte de Cinta.

BLOQUE: Políticas de estado, minería y desarrollo

15:00 – 15:15: Promoción Minera.

15:20 – 15:35: Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

BLOQUE: Soluciones bancarias para el cliente minero

16:00 – 16:15: Banco Galicia.

16:20 – 16:35: Banco Supervielle.

16:40 – 16:55: Banco San Juan.

BLOQUE: Equipamiento minero pesado: Haciendo la diferencia

17:00 – 17:15: Epiroc.

17:20 – 17:35: Sandvik Argentina.

17:40 – 17:55: Volkswagen Camiones y Buses Line-Up para Industria Minera – Martín Simonpietri Jefe de Producto VW Camiones Buses.

BLOQUE: Exploración

18:00 – 18:15: Exploración.

Día 2: Paneles Técnicos y Mesas de Negocio.

BLOQUE: Minería mendocina: Política de estado

09:00 – 09:15: Educación.

09:20 – 09:35: Plan Pilares.

09:40 – 09:55: Sustentabilidad.

BLOQUE: Capitalizando la minería

10:00 – 10:15: Cierre de minas en Sudamérica: aprendizajes desde Santa Cruz – Paola Pavanello Subsecretaria Letrada Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.

10:20 – 10:35: Mercedes Argüello Geóloga Consultora Independiente.

Del Técnico al líder: Formando equipos humanos en minería – Agustina Ferreyra Eandi Directora Ejecutiva Consultora Compliance.

BLOQUE: Innovación y minería

11:00 – 11:15: Saxum Ingeniería.

11:20 – 12:35: Inteligencia Artificial aplicada a negocios: Eficiencia e innovación – Sebastián Lemos Chief AI Officer Datawise.

11:40 – 11:55: StructMaster™: solución de última generación que resuelve los retos del Core Shack – José Donoso Poblete Technical Manager Stockholm Precision Tools Argentina.

PANEL:

12:00 – 13:00: Resumen.

BLOQUE: Haciendo posible el trabajo en sitios remotos

15:30 – 15:45: Donde otros no llegan: Soluciones Integrales para la Minería del Futuro – Manuela Campillay Socia Gerente LyG Logística y Gastronomía.

15:50 – 16:05: Cookins.

16:10 – 16:25: GL Support Sitios Remotos: Eficiencia y Desarrollo Social en la provisión de servicios a la minería argentina – Dante Cutrupi Director Comercial LyG Logística y Gastronomía.

16:30 – 16:45: JSC Mining.

16:50 – 17:05: Hacia una seguridad responsable. Sustentabilidad e inversión con impacto en comunidades. – Daniel Carcamo, Gerente General, Huarpe.

BLOQUE: Extrayendo el conocimiento de la tierra

17:10 – 17:25: Minería con Propósito: Innovar para un Futuro Sustentable y Eficiente – Sofía Gallardo, Asistente de Operaciones, Major Drilling / Yannick Lafreniere, Gerente General, Major Drilling.

17:30 – 17:45: Falcon Servicios Mineros.

BLOQUE: Aumentando el conocimiento de los proyectos

17:50 – 18:05: Bluemoon – Aldana Ricigliano Business Manager Director Blue Moon Refining Group SA / Luis Ricigliano Director Blue Moon Refining Group SA.

18:10 – 18:25: Del Mineral al Metal: La Travesía del Cobre en la Industria Minera – Federico Henriquez / Gerente de Laboratorio Geoquímico.

18:30 – 18:45: ALS Patagonia.

Día 3: Innovación y Proyección de FuturoCONVERSATORIO: Minería y los jóvenes.

Articulación de saberes teóricos en el día a día

09:05 – 10:30: Daniel Jerez Profesor Titular de Geología Minera y de Evaluación Económica de Proyectos. Carrera de Geología. Universidad Nacional de La Rioja.

09:05 – 10:30: Tay Such Geóloga.

09:05 – 10:30: Carolina Mazzieri Coordinadora de Carrera. Tecnicatura Superior en Minería Instituto Jean Piaget Salta.

09:05 – 10:30: Marita Ahumada Coordinadora de carrera- Profesora Titular.

BLOQUE: Productos y servicios para la minería (Primera Parte)

10:30 – 11:45: Vía Bariloche – Logística integral para la minería.

10:50 – 11:05: DHL Express: Conectando la Minería Argentina con el Mundo – Leandro Florio Director Comercial Senior de DHL Express Argentina.

11:10 – 11:25: Central Puerto.

11:30 – 11:45: Wiring Electric.

BLOQUE: Productos y servicios para la minería (Segunda Parte)

11:50 – 12:05: Grupo LTN.

12:10 – 12:25: Made.

12:30 – 12:45: Geotube.

PANEL: Comunicación y Periodismo

15:00 – 16:00: Comunicación y periodismo.

Más información

Inscripciones: [email protected] +5492615354504

Para más información, ingresá al siguiente link: https://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-cuyo-2025-mendoza

