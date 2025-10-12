Banco Nación ayuda a tu bolsillo: promociones en jugueterías que son irresistibles

12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial e imperdible en jugueterías para este octubre. En esta nota, te contamos los detalles.

Banco Nación: promociones en jugueterías con descuentos y cuotas sin interés

El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 15% de descuento en compras realizadas en jugueterías seleccionadas, como El Mundo del Juguete y Juegos Giudice. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a juegos y juguetes populares, además de brindar un alivio económico a los consumidores.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y podrá utilizarse únicamente los días sábados. Las compras pueden financiarse en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo así mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

