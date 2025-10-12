Banco Nación ayuda a tu bolsillo: promociones en jugueterías que son irresistibles

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial e imperdible en jugueterías para este octubre. En esta nota, te contamos los detalles.

juguetería (2) Banco Nación sorprende con un beneficio único en jugueterías Banco Nación: promociones en jugueterías con descuentos y cuotas sin interés El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 15% de descuento en compras realizadas en jugueterías seleccionadas, como El Mundo del Juguete y Juegos Giudice. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a juegos y juguetes populares, además de brindar un alivio económico a los consumidores.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y podrá utilizarse únicamente los días sábados. Las compras pueden financiarse en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo así mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

