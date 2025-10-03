Sebastián Halpern abordó la minería, agricultura y energía como ejes claves de la economía regional

Con ventas en baja y altos costos , el empresariado mendocino atraviesa un escenario complejo . En diálogo con Agro Recargado conducido por Pablo Pérez Delgado, el empresario de riego Sebastián Halpern repasó la situación económica, las oportunidades de diversificación productiva y la necesidad de decisiones estratégicas para el desarrollo de Mendoza y del país.

Consultado sobre el panorama del empresariado mendocino , Halpern señaló que “las ventas están muy bajas ” y que los primeros ocho meses del año fueron “ difíciles ”. Además consideró que el escenario no cambiará demasiado en lo que resta del año. “Estamos trabajando en eficientizar procesos , mejorar estructuras y prepararnos para una Argentina diferente ”, explicó.

Entrevista Sebastián Halpern sobre el riego en Mendoza

En cuanto a las dificultades que atraviesa el sector, el empresario apuntó sobre la competitividad internacional : “Hoy estamos muy caros en dólares y eso nos resulta difícil. Chile es un ejemplo: el salario mínimo cuesta el 50% del de Argentina. Así, a nivel regional, quedamos en desventaja frente a países vecinos”.

En cuanto al impacto de las políticas nacionales , Halpern reconoció que “hubo cambios en la macroeconomía ”, aunque aclaró que “las economías regionales siguen muy complicadas, no sólo Mendoza, también San Juan, Tucumán y Salta”.

Financiamiento y producción

Otro factor que condiciona al sector es la falta de financiamiento. “Hoy la financiación es carísima. Con tasas en pesos al 60%, nadie se endeuda”, señaló. Esto, sumado a la caída del movimiento económico, genera un escenario complejo: “Es una fórmula perfecta para no vender”.

Según Halpern, la consecuencia es directa: “Todo el mundo tiende a postergar inversiones. No se trata solo de riego, sino también de insumos o mejoras en las fincas. Se frenaron muchos proyectos agrícolas de inversión”.

Respecto de la competitividad, sostuvo que muchos empresarios “se demoraron en eficientizar costos y procesos”, aunque también advirtió que existen gastos imposibles de controlar. “Hay costos que no manejamos, como la energía o los salarios, y eso hace muy difícil ser competitivos”, agregó.

Riego y futuro productivo

Consultado por la situación hídrica, Halpern advirtió que “será un año difícil con respecto a la cantidad de agua, porque nevó muy poco y tarde”. Reconoció que Irrigación “en algunas cosas tiene una buena gestión y en otras hace lo que puede”, pero destacó proyectos emblemáticos en San Carlos que permitirán regar por desnivel: “Son iniciativas con un ahorro de energía y un uso eficiente tremendo”.

Para el empresario, el sistema de riego por pendiente es clave para el futuro provincial: “El combo de regar por la pendiente que Mendoza tiene es muy beneficioso, tanto para la provincia como para el productor. Se abaratan costos, se reducen reparaciones y se mejora la eficiencia en el uso del agua”.

1 de septiembre, entrevista Sebastian Halpern, pablo perez delgado, sitio andino, canal streaming, Agrorecargado "Para mi, la minería es un sí muy grande", sostuvo el empresario en Agro Recargado. Foto: Yemel Fil

Agua y minería

Sobre minería, el empresario fue contundente: “Para mí la minería es un sí muy grande. Necesitamos de la agricultura, la energía y la minería para ampliar la matriz productiva. Mendoza no va a crecer solo con la exportación de vino o el turismo. Necesitamos ingresos reales para obras de infraestructura”, aseguró.

Halpern subrayó que la discusión suele partir de información incompleta: “En San Juan, el 83% del agua la consume la agricultura y solo el 1% la minería. Creo que falta información cuando se opina de la minería y del agua. No es minería o agricultura: necesitamos de todos los sectores para crecer”.

