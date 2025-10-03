Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025: charlas que inspiran el futuro del negocio

La Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 llega a la Nave Cultural con una propuesta renovada que conecta emprendedores, empresarios e inversores en un mismo espacio. Este 16 de octubre, de 12 a 20 horas , los asistentes podrán acceder a conferencias de referentes nacionales, stands de marcas, oportunidades de inversión y experiencias diseñadas para quienes buscan crecer en el mundo del negocio .

El encuentro reunirá a más de diez conferencistas que abordarán temas claves para emprendedores y empresarios. La variedad de miradas permitirá comprender las tendencias actuales en economía, liderazgo, marketing, blockchain e inteligencia artificial aplicados al negocio y a las franquicias.

Damián Di Pace y Eusebio Guiñazú

Carla Torazi y Nico Suraci

Negocio y franquicia: oportunidades reales en Mendoza

Además de las conferencias, la Expo ofrecerá tres espacios complementarios que apuntan a generar conexiones y experiencias únicas. El Espacio Business & Expo reunirá a marcas y franquicias que presentarán sus propuestas, con la participación de empresas locales y nacionales como Big Pizza, Baika y Merovingian Data.

El Espacio Conectar será un sector social donde convivirán negocios, networking, música en vivo y gastronomía, con la presencia de DJs que aportarán un clima creativo y distendido. Por último, el Espacio Desarrollo concentrará las charlas de los invitados, donde se discutirán tendencias y modelos de inversión innovadores, como el crowdfunding y el desarrollo inmobiliario.

Una experiencia pensada para crecer

La Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 se presenta como una oportunidad estratégica para quienes buscan transformar ideas en proyectos concretos. El evento contará con el respaldo del Gobierno de Mendoza, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y el acompañamiento de empresas locales que apuestan al desarrollo regional.

Quienes asistan no sólo podrán acceder a contenidos valiosos de los speakers, sino también interactuar directamente con marcas y referentes. El objetivo es claro: conectar personas con oportunidades de negocio reales en un ambiente que combina inspiración, innovación y posibilidades de inversión.

La cita es el 16 de octubre en la Nave Cultural, con entradas disponibles en Eventbrite. La Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 promete ser el evento del año para el ecosistema emprendedor mendocino, un espacio donde las ideas se convierten en negocio y las franquicias se consolidan como modelos de futuro.