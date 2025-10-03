3 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cuándo se cobra el Volver al Trabajo en octubre 2025

¿Cobrás el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)? Enterate acá cuánto se paga en octubre y cuándo se acredita el monto según ANSES.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, es una de las asignaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En esta nota, te contamos cuánto se cobra en octubre y cuándo estará disponible el pago.

Volver al Trabajo en octubre 2025: cuándo se cobra y cuánto paga ANSES

El programa Volver al Trabajo está destinado a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

Los beneficiarios reciben una asignación mensual que, en octubre, se mantiene en $78.000, sin modificaciones respecto al mes anterior. Según informó ANSES, el pago correspondiente se realizará el 7 de octubre.

Además del monto económico, el programa incluye actividades de formación laboral, prácticas en entornos de trabajo y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos.

Para registrarse en el programa, los interesados deben:

  • Ingresar a portalempleo.gob.ar y seleccionar la opción "Registrarse".
  • Ingresar el CUIL para verificar si ya estaban en Potenciar Trabajo.
  • Completar los pasos de registro en caso de ser aceptados.
  • Validar los datos personales en el sistema. / baenegocios

¿Querés ver el calendario de pagos completo de octubre con todas las asignaciones detalladas? Hacé clic acá y consultalo ahora.

