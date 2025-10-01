ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon 1 de octubre de 2025 - 00:00
Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) publicó el completo de calendario de pagos octubre 2025. El mismo incluye las fechas y beneficiarios que percibirán sus haberes, organizados según la terminación del DNI, disponible en los medios oficiales del organismo.
Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 9 de octubre Documentos terminados en 1: 13 de octubre Documentos terminados en 2: 14 de octubre Documentos terminados en 3: 15 de octubre Documentos terminados en 4: 16 de octubre Documentos terminados en 5: 17 de octubre Documentos terminados en 6: 20 de octubre Documentos terminados en 7: 21 de octubre Documentos terminados en 8: 22 de octubre Documentos terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre Desempleo Plan 2 Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, AUH
ANSES: fechas de cobro de este miércoles 1 de octubre de 2025
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre. Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI. Prestación por Desempleo Plan 2
El organismo confirmó que en correspondencia al
Plan 2 de septiembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de octubre. pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada. Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades