ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) publicó el calendario de pagos completo de octubre 2025. El mismo incluye las fechas y beneficiarios que percibirán sus haberes, organizados según la terminación del DNI, disponible en los medios oficiales del organismo.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de octubre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9 de octubre

Documentos terminados en 1: 13 de octubre

Documentos terminados en 2: 14 de octubre

Documentos terminados en 3: 15 de octubre

Documentos terminados en 4: 16 de octubre

Documentos terminados en 5: 17 de octubre

Documentos terminados en 6: 20 de octubre

Documentos terminados en 7: 21 de octubre

Documentos terminados en 8: 22 de octubre

Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025

: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, AUH ANSES: fechas de cobro de este miércoles 1 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 1 de octubre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Septiembre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de octubre. Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de septiembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de octubre.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.