ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

ANSES continúa con el décimo calendario de pagos del año. Consultá aquí las fechas y enterate cuándo cobrás tu beneficio.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos completo de octubre 2025. El mismo incluye las fechas y beneficiarios que percibirán sus haberes, organizados según la terminación del DNI, disponible en los medios oficiales del organismo.

Anses.jpg
Fechas de cobro ANSES octubre 2025: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

  • Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, AUH
ANSES: quiénes cobran este miércoles 1 de octubre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
  • Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de septiembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de octubre.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

