3 de octubre de 2025
{}
Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

El viernes y sábado se espera calor y viento Zonda en distintas zonas de la provincia. El domingo ingresará un frente frío con descenso marcado de la temperatura.

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un viernes con ascenso de la temperatura y la presencia de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.

Imagen de WhatsApp 2025-10-03 a las 07.18.41_79cbbae8

La jornada se presentará algo nublada. Se espera viento de norte a sur desde la mañana hasta la medianoche, que afectará el Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.

En Malargüe y la precordillera se registrará Zonda leve desde el mediodía hasta la noche, con cielo seminublado en el Sur hasta media tarde y luego despejado en toda la provincia. En Alta Montaña, el cielo estará completamente despejado.

La temperatura promedio en el llano será de 31°C en su máxima, mientras que las mínimas serán de 9°C en el Valle de Uco y Malargüe, de 13°C en la zona Sur, y 14ºC en el Norte y Este.

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda
Posibilidad de viento Zonda en algunas zonas de la provincia de Mendoza este viernes.

Posibilidad de viento Zonda en algunas zonas de la provincia de Mendoza este viernes.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 4 de octubre: continuará algo nublado y con temperaturas elevadas, pero con la presencia más intensa del viento Zonda en cordillera, precordillera y sectores del llano.
    El fenómeno se iniciará de madrugada en cordillera Sur, se intensificará durante la mañana en Malargüe y Sur del Valle de Uco y alcanzará su máxima intensidad en horas de la tarde, con ráfagas de hasta 60 km/h. Podría afectar también a San Rafael y Valle de Uco, mientras que en el Gran Mendoza se espera actividad hacia el mediodía.
    A partir del mediodía ingresará viento sur suave a moderado, que se extenderá a Norte y Este hacia la tarde y se intensificará durante la noche con ráfagas de hasta 50 km/h.
    En Alta Montaña, el tiempo estará inestable con nubosidad y nevadas moderadas desde la tarde en el sector Sur.
    Máxima: 30°C. Mínimas: 11°C en Valle de Uco y Malargüe, 16°C en Sur, Norte y Este.
  • Domingo 5 de octubre: ese día marcará un cambio de tiempo con descenso de la temperatura, vientos del sur y algunas precipitaciones aisladas en la mañana. La cordillera se mantendrá inestable por el ingreso de un frente frío. Máxima: 16°C. Mínima: 12°C.
  • Lunes 6 de octubre: Poca nubosidad, heladas parciales y ascenso de la temperatura. Máxima 20°C, mínima 5°C.
  • Martes 7 de octubre: Tiempo bueno y templado, con vientos del noreste. Máxima 24°C, mínima 7°C.
