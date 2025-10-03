Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Jornada calurosa este viernes en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un viernes con ascenso de la temperatura y la presencia de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.

Imagen de WhatsApp 2025-10-03 a las 07.18.41_79cbbae8 La jornada se presentará algo nublada. Se espera viento de norte a sur desde la mañana hasta la medianoche, que afectará el Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.

En Malargüe y la precordillera se registrará Zonda leve desde el mediodía hasta la noche, con cielo seminublado en el Sur hasta media tarde y luego despejado en toda la provincia. En Alta Montaña, el cielo estará completamente despejado.

La temperatura promedio en el llano será de 31°C en su máxima, mientras que las mínimas serán de 9°C en el Valle de Uco y Malargüe, de 13°C en la zona Sur, y 14ºC en el Norte y Este.

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda Posibilidad de viento Zonda en algunas zonas de la provincia de Mendoza este viernes. Foto: Cristian Lozano El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Sábado 4 de octubre: continuará algo nublado y con temperaturas elevadas , pero con la presencia más intensa del viento Zonda en cordillera, precordillera y sectores del llano .

El fenómeno se iniciará de madrugada en cordillera Sur, se intensificará durante la mañana en Malargüe y Sur del Valle de Uco y alcanzará su máxima intensidad en horas de la tarde, con ráfagas de hasta 60 km/h. Podría afectar también a San Rafael y Valle de Uco , mientras que en el Gran Mendoza se espera actividad hacia el mediodía.

A partir del mediodía ingresará viento sur suave a moderado , que se extenderá a Norte y Este hacia la tarde y se intensificará durante la noche con ráfagas de hasta 50 km/h.

En Alta Montaña, el tiempo estará inestable con nubosidad y nevadas moderadas desde la tarde en el sector Sur .

Máxima: 30°C. Mínimas: 11°C en Valle de Uco y Malargüe, 16°C en Sur, Norte y Este.

: ese día marcará un , vientos del sur y algunas . La cordillera se mantendrá inestable por el ingreso de un frente frío. 16°C. 12°C. Lunes 6 de octubre: Poca nubosidad, heladas parciales y ascenso de la temperatura. Máxima 20°C, mínima 5°C.

Poca nubosidad, heladas parciales y ascenso de la temperatura. Máxima 20°C, mínima 5°C. Martes 7 de octubre: Tiempo bueno y templado, con vientos del noreste. Máxima 24°C, mínima 7°C.