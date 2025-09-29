29 de septiembre de 2025
{}
NEGOCIOS Y LIDERAZGO FEMENINO

Mujeres que Inspiran prepara su segundo encuentro en Minería y Negocios: enterate cómo participar

La fundación Mujeres que Inspiran organiza un segundo encuentro para potenciar negocios femeninos en minería, con charlas y oportunidades de expansión.

Mujeres que Inspiran prepara su segundo encuentro en Minería y Negocios: enterate cómo participar

Mujeres que Inspiran prepara su segundo encuentro en Minería y Negocios: enterate cómo participar

 Por Soledad Maturano

El 4 de octubre se realizará el Segundo Encuentro “Mujeres y Negocios en Minería, organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran. Empresarias y emprendedoras podrán participar de networking, rondas de negocios y charlas con especialistas para vincular sus proyectos con la industria minera.

Se trata de una fundación creada en 2021 por Julia Echegaray, con el objetivo de desarrollar un club de negocios para mujeres emprendedoras. En diálogo con Sitio Andino, la presidenta de la fundación explicó: "El objetivo principal es potenciar negocios en manos de mujeres, empezando por las emprendedoras. La misión es vincular a las mujeres con las industrias, con grandes empresas y profesionalizarlas para que sus negocios puedan escalar".

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan video
Inversiones

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan
Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú
FLYER MUJERES Y NEGOCIOS EN MINERIA 2
El evento organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran será 4 de octubre

El evento organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran será 4 de octubre

Desde sus inicios, la fundación trabaja para conectar a mujeres con empresas de distintos sectores y fomentar la profesionalización de sus emprendimientos, brindando herramientas que les permitan crecer y acceder a nuevos mercados.

Segundo Encuentro Mujeres y Negocios en Minería

En este marco, el sábado 4 de octubre tendrá lugar el Segundo Encuentro “Mujeres y Negocios en Minería” que, de acuerdo a Echegaray, tiene como objetivo desarrollar “una vinculación de negocios con la figura de B2B, que es Business-to-Business":

Donde empresarias y emprendedoras, junto con representantes de distintas industrias —principalmente la minería— puedan conectarse, hacer networking y participar de una ronda de negocios para presentar sus productos y servicios. Donde empresarias y emprendedoras, junto con representantes de distintas industrias —principalmente la minería— puedan conectarse, hacer networking y participar de una ronda de negocios para presentar sus productos y servicios.

El evento contará con la presencia de dos economistas especializadas en finanzas de empresas lideradas por mujeres:

  • Paula Cohen: economista y directora de la Oficina de Emprendedores del Gobierno de Mendoza,
  • Sofía Raich, consultora internacional con mirada sobre negocios y gestión de proyectos de Impulsa Mendoza.
FLYER MUJERES Y NEGOCIOS EN MINERIA 1
El objetivo es desarrollar "una vinculación de negocios con la figura de B2B, que es Business-to-Business

El objetivo es desarrollar “una vinculación de negocios con la figura de B2B, que es Business-to-Business"

Primer encuentro y oportunidad de profesionalización

Durante el primer encuentro participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la empresaria Mariela Gregorio.

Durante el encuentro, la ministra destacó que las actividades deben asegurar que el desarrollo de la minería impacte de manera positiva en la cadena de valor, generando más oportunidades para la comunidad mendocina. Por su parte, Gregorio compartió su experiencia familiar, explicando cómo, tras más de 50 años de trayectoria, lograron convertirse en proveedores del sector minero.

En definitiva, este primer encuentro sirvió como antesala del segundo, que profundizará la interacción entre emprendedoras y el sector empresarial, con el objetivo de potenciar la actividad económica y fortalecer el rol de las mujeres en el mundo de los negocios.

fotos mujeres y negocios en mineria 10
En el primer encuentro participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la empresaria Mariela Gregorio

En el primer encuentro participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la empresaria Mariela Gregorio

Día, horario e inscripciones

El evento será este sábado 4 de octubre de 10:00 a 12:00 en Isidris Restó – Estancia San Isidro, Challao. Cuenta con con cupos limitados. Para inscripciones, las interesadas pueden comunicarse con Claudia Jannello al 261 513 8407.

“Te vas a llevar ideas, contactos y energía para dar el próximo paso. ¡Animate, vení, sumate a esta experiencia transformadora!”, enfatizaron desde la fundación.

