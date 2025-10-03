Yacopini y Mercedes-Benz consolidan 10 años de alianza en Mendoza y San Juan

El concesionario Yacopini celebró 10 años de trayectoria como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz , responsable de la zona de Cuyo, con presencia en las provincias de Mendoza y San Juan . En esta década, consolidó su compromiso con la calidad de servicio, la atención al cliente y la postventa de excelencia.

Su base operativa está en Carril Rodríguez Peña 744, Maipú, Mendoza, dentro del polo automotriz de la zona. Está a minutos del aeropuerto y del centro de Mendoza, cuenta con una óptima conexión con las principales rutas de la provincia. Además, posee una sucursal en San Juan .

Desde su inauguración en 2015, la empresa consolidó una propuesta integral que incluye vans y autos, apuntalada por servicios de venta, posventa, repuestos originales, herramientas de diagnóstico y personal especializado.

"Para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad llevar esta marca, la más prestigiosa del mundo, que inventó el automóvil, con lo cual que hayan pasado 10 años nos enorgullece. Gracias a Mercedes Benz por seguir confiando en nosotros", expresó el presidente de la marca en Mendoza y San Juan , Hernán Yacopini.

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini Concesionario Mercedes-Benz en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

La concesionaria fortaleció su vínculo con clientes particulares, pymes y grandes flotas, y obtuvo diversos reconocimientos por su desempeño. En 2022 fue distinguido entre los más destacados del país y lideró las ventas de vans en Mendoza y San Juan.

Sobre las cifras de la concesionaria, Yacopini indicó: "En camiones tenemos el orgullo de decir que tenemos el 31% del mercado, el 50% en sprinter y el 32% en autos".

En los últimos años se perfeccionaron los servicios de atención de venta y posventa, y se sumaron integrantes al equipo, compuesto actualmente por más de 60 personas. Además, se invirtió en digitalización de turnos, seguimiento de órdenes y tableros de calidad en tiempo real. Todo el equipo de Yacopini recibe en forma permanente formación especializada en el Training Center de Buenos Aires.

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini Yacopini se consolida en Mendoza de la mano de Mercedes-Benz. Foto: Cristian Lozano

Yacopini celebra la primera década de trayectoria

El evento por el aniversario se realizó en el concesionario y contó con la presencia de personalidades, clientes, medios, empleados, proveedores y directivos de Prestige Auto, quienes viajaron especialmente desde Buenos Aires.

Durante el encuentro, Daniel Herrero, CEO y presidente de Prestige Auto afirmó: “Yacopini es un socio estratégico dentro de nuestra red. Su desempeño comercial y sus servicios al cliente acompañan nuestra estrategia de cercanía y excelencia. Desde hace diez años, este equipo se enfoca en satisfacer las necesidades del mercado y de los clientes. Este es un elemento clave para su éxito. Esta década de trabajo es una demostración clara de que contamos con un equipo dispuesto a ofrecer siempre el mejor servicio”.

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini Los camiones Mercedes-Benz es uno de los productos más elegidos en Yacopini. Foto: Cristian Lozano

Y concluyó: “Tenemos un objetivo primordial para todos los miembros de la red comercial de Mercedes-Benz: queremos ser líderes absolutos en la atención al cliente. La dedicación por una atención constante es nuestra promesa a los clientes a quienes les agradecemos por confiar en nosotros”.

Por su parte, Hernán Yacopini, titular del concesionario declaró: “Cumplir 10 años junto a Mercedes-Benz nos llena de orgullo. Este aniversario refleja el trabajo de un equipo comprometido, el respaldo de nuestros clientes y la confianza de la marca para seguir elevando el estándar de servicio en esta región. A esto se suma la inversión sostenida en talento e infraestructura que confirma el camino: más cercanía, más eficiencia y una experiencia superior”.

El director de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Fernando Rivero, expresó: "El concesionario desde lo físico es clave, pero la diferencia está en el personal, la capacitación, los procesos, el conocimiento y la focalización de las personas hace la diferencia".

Además, agregó: "Hoy celebramos 10 años en este concesionario, con una fiesta especial y esto se puede consolidar únicamente con el apoyo y el acompañamiento de los clientes. Decimos que nuestro trabajo se focaliza en todos aquellos que mantienen el mundo en movimiento y eso se logra con camiones y colectivos".

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini La celebración por la primera década de trayectoria contó con personalidades destacadas. Foto: Cristian Lozano

Prestige Auto: el aliado de Yacopini y sus clientes

Es la compañía argentina representante oficial y exclusiva de Mercedes-Benz en el país. Su gestión abarca la importación, distribución y posventa de automóviles y vans, así como la coordinación de la red de concesionarios en todo el territorio nacional.

Su misión es traducir el legado y la innovación de Mercedes-Benz en experiencias concretas para los clientes locales, fortaleciendo la excelencia operativa, la capacitación técnica y la sustentabilidad como ejes de desarrollo.

Con presencia federal, Prestige Auto trabaja junto a concesionarios y proveedores para elevar los niveles de atención, potenciar la competitividad de la red y acompañar la evolución tecnológica del mercado, garantizando procesos y servicios alineados con los más altos estándares globales de la marca.

Prestige es responsable de la producción local de Sprinter en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino desde donde se exporta a países de la región.

Arturo Yacopini e Hijos y un nuevo aniversario

En 1970 Yacopini S.A. nace de la mano de Don Arturo Yacopini, luego se incorporan sus hijos Arturo y Miguel. Sus inicios fueron en la venta de neumáticos, lo que impulsó un crecimiento paulatino. En 1991, la empresa sumó la venta de vehículos 0 kilómetros, en el marco de la apertura a las importaciones. En el rubro automotriz la compañía creció notablemente, obteniendo un gran prestigio en la actividad. En los años siguientes, la familia se especializó y trabajó con marcas del sector.

En 2015, Mercedes-Benz eligió a Yacopini como Concesionario Oficial, para la comercialización y postventa de sus productos en Mendoza y San Juan, bajo la presidencia de Hernán Yacopini.