Ferias y congresos: Argentina se posiciona entre los líderes del turismo de reuniones

La industria de ferias y congresos vive un año récord en Argentina, impulsando el turismo, la economía regional y la proyección internacional.

Exposiciones_Hotelga2025
Por Marcelo López Álvarez

El 2024 fue un año de consolidación para la industria de ferias y congresos a nivel global. Tras el paréntesis que impuso la pandemia, el sector no solo recuperó su vitalidad, sino que se reposicionó como un actor estratégico para el desarrollo de negocios e innovación. En Argentina, esa tendencia internacional encuentra eco en un entramado productivo que vuelve a mirar a las exposiciones como espacios de vinculación, crecimiento y apertura al mundo.

Ferias y congresos: La fuerza de un regreso global

Los números respaldan el optimismo. Según el último reporte anual de Messe Frankfurt, uno de los organizadores más importantes del mundo, la compañía registró ventas por 775 millones de euros y una ganancia neta de 81,8 millones, superando los niveles históricos de 2019. En ese mismo período, organizó 153 ferias y exposiciones en todo el planeta, con la participación de 98.336 expositores y más de 3,9 millones de visitantes.

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Este repunte confirma que las ferias volvieron a ocupar un lugar central en la economía global. Más allá del volumen de transacciones, su impacto se mide en términos de redes de contacto, transferencia tecnológica y oportunidades de exportación que generan para empresas de todos los tamaños.

La recuperación argentina

En el plano nacional, el crecimiento se traduce en récords de visitantes y en una agenda cada vez más nutrida de eventos. “El balance para este año es positivo, con ferias en crecimiento y récord de visitantes que confirman la recuperación del sector, afirmó a Sitio Andino Fernando Gorbarán, CEO de Messe Frankfurt Argentina. Entre las exposiciones que destacan se encuentran Automechanika Buenos Aires, Arminera, AOG Expo y Hotelga, todas ellas con una participación industrial en ascenso.

Exposiciones_Arminera2025
Arminera, una de las ferias más exitosas del año

Arminera, una de las ferias más exitosas del año

Según el ranking 2024 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Argentina se ubicó en el puesto 29 entre los países sede de eventos internacionales, mientras que Buenos Aires se consolidó en la posición 18 a nivel global, liderando el continente americano por catorce años consecutivos.

Un impacto que trasciende los predios

El turismo de reuniones representa alrededor del 25 % del turismo internacional que ingresa al país. Este dato no solo refleja su peso en la actividad económica, sino también su capacidad para irradiar beneficios hacia sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

Durante 2024, el segmento generó 3,45 billones de pesos en Argentina, según cifras oficiales. En cada ciudad sede, las ferias operan como verdaderos motores de desarrollo regional, impulsando el empleo y fomentando la circulación de divisas.

Proyección y sostenibilidad

La internacionalización de las ferias ofrece una plataforma concreta para que las empresas argentinas, en especial las PYMEs, se inserten en cadenas de valor globales. Sin embargo, los desafíos no son menores: la volatilidad geopolítica, la inflación internacional y las tensiones logísticas obligan a las organizaciones a sostener una mirada estratégica.

Para Gorbarán, la sostenibilidad constituye hoy una dimensión clave del negocio. “En 2024, nuestra casa matriz operó con 100 % de energía verde, abastecida en un 30 % por energía solar y otro 30 % por eólica, además de reciclar más del 90 % de sus residuos”, explica. Este modelo busca ser replicado en las filiales, incluida la argentina, con el objetivo de reducir emisiones y cumplir las metas 2040.

La industria ferial argentina reafirma su papel como motor transversal de la economía y plataforma de internacionalización. Su heterogeneidad sectorial, su capacidad de adaptación y su vocación por la innovación la convierten en una pieza esencial del entramado productivo contemporáneo.

