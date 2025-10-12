Independiente Rivadavia y Godoy Cruz animan el clásico mendocino del Torneo Clausura: hora y dónde verlo

La Lepra y el Tomba mano a mano.

El fútbol mendocino vivirá esta tarde una nueva edición del clásico provincial moderno . Desde las 16.45 , en el estadio Bautista Gargantini , el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 . El encuentro será dirigido por Facundo Tello y contará con transmisión en vivo de TNT Sports para todo el país.

Será el tercer cruce entre ambos en Primera División. El primero fue el 18 de mayo de 2024 , también en el Gargantini , y terminó 0-0. En el Apertura 2025 , el 5 de abril , igualaron 1-1 en el Malvinas Argentinas , con goles de Santino Andino y Iván Villalba .

El Lobo y la Lepra se vuelven a ver: regresa el Superclásico mendocino y será de Primera

Ambos buscarán su primer triunfo en el clásico mendocino dentro de la Liga Profesional , en un duelo que promete emoción, historia y una Bombonera del Parque repleta.

El conjunto de Alfredo Berti viene de empatar 0 a 0 con Racing en Avellaneda y suma 11 puntos , ubicado en el puesto 13° de la Zona A . La Lepra pelea por meterse entre los ocho primeros que clasifican al Reducido y mantiene viva su ilusión en la Copa Argentina , donde enfrentará a River Plate el 25 de octubre por las semifinales.

El equipo mendocino no podrá contar con Mauricio Cardillo, expulsado ante la Academia, pero confía en el respaldo de su gente para quedarse con un triunfo clave.

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Federico Cano

4 Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Lucas Novelli



Cómo llega Godoy Cruz

Los dirigidos por Walter Ribonetto llegan necesitados de puntos. Marchan penúltimos en la Zona B con 9 unidades, tras igualar 1-1 con Independiente de Avellaneda en el Feliciano Gambarte.

El Tomba sufrió el desgaste de la doble competencia y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Para el duelo de hoy, el DT esperará hasta último momento por la recuperación de Pol Fernández y del defensor Juan Escobar, ambos con molestias musculares.

‍ Árbitro y TV del clásico mendocino

El encuentro será arbitrado por Facundo Tello, quien viene de dirigir el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres (0-0).

Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Federico Cano como asistentes, Julio Barraza como cuarto árbitro y en el VAR estará Lucas Novelli, asistido por Mauro Ramos Errasti.

La síntesis de la Lepra y el Tomba

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura