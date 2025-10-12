Independiente Rivadavia y Godoy Cruz animan el clásico mendocino del Torneo Clausura: hora y dónde verlo

El fútbol mendocino vivirá esta tarde una nueva edición del clásico provincial moderno. Desde las 16.45, en el estadio Bautista Gargantini, el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Facundo Tello y contará con transmisión en vivo de TNT Sports para todo el país.
Ambos buscarán su primer triunfo en el clásico mendocino dentro de la Liga Profesional, en un duelo que promete emoción, historia y una Bombonera del Parque repleta.
Cómo llega Independiente Rivadavia
El conjunto de Alfredo Berti viene de empatar 0 a 0 con Racing en Avellaneda y suma 11 puntos, ubicado en el puesto 13° de la Zona A. La Lepra pelea por meterse entre los ocho primeros que clasifican al Reducido y mantiene viva su ilusión en la Copa Argentina, donde enfrentará a River Plate el 25 de octubre por las semifinales.
El equipo mendocino no podrá contar con Mauricio Cardillo, expulsado ante la Academia, pero confía en el respaldo de su gente para quedarse con un triunfo clave.