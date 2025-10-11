El Lobo y la Lepra se vuelven a ver: regresa el Superclásico mendocino y será de Primera

El fútbol de la provincia de Mendoza se viste de fiesta: tras el ascenso del Club Atlético Gimnasia y Esgrima, regresará el Superclásico provincial frente al Club Sportivo Independiente Rivadavia, que hoy atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El conjunto Mensana se sacó la mufa y logró la meta mayopr.
Una rivalidad con antecedentes históricos en el fútbol local
El último choque oficial entre ambos equipos fue hace tres temporadas, en el Reducido de la Primera Nacional, con triunfo para Gimnasia y Esgrima. Antes, en los recordados torneos Nacionales —la vieja Primera División—, fue la Lepra quien salió airoso en varios duelos, marcando una rivalidad histórica que atraviesa generaciones. Cada encuentro entre azules y blanquinegros estuvo cargado de pasión, color y recuerdos inolvidables para el pueblo mendocino.
El regreso de una pasión que paraliza a la provincia de Mendoza
El Superclásico mendocino vuelve a lo grande y en un contexto inmejorable: Independiente Rivadavia consolidado en la élite, soñando con títulos y clasificación internacional; y Gimnasia, con la ilusión renovada tras su ansiado ascenso. Dos realidades distintas que se cruzarán en la misma cancha para reeditar una de las rivalidades más fuertes del interior argentino. Mendoza se prepara para un partido que no será uno más: será la oportunidad de revivir la máxima pasión cuyana en el fútbol grande de la Argentina.