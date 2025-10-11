El Lobo y la Lepra se vuelven a ver: regresa el Superclásico mendocino y será de Primera

El fútbol de la provincia de Mendoza se viste de fiesta: tras el ascenso del Club Atlético Gimnasia y Esgrima , regresará el Superclásico provincial frente al Club Sportivo Independiente Rivadavia , que hoy atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El conjunto Mensana se sacó la mufa y logró la meta mayopr.

El Blanquinegro hoy pudo dar el salto al consagrarse campeón de la Primera Nacional al vencer en los penales al Deportivo Madryn.

sufrida victoria ¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

emoción absoluta Gimnasia y Esgrima ascendió y esto dijeron los protagonistas de un Lobo más que feliz

La Lepra no sólo está en semifinales de la Copa Argentina frente a River , sino que además pelea en la Liga Profesional por un lugar en las copas internacionales .

El cruce con el Lobo en Primera promete ser uno de los partidos más esperados del año en el fútbol argentino.

¡El Lobo es de Primera! @GimnasiaMendoza venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 11, 2025

Una rivalidad con antecedentes históricos en el fútbol local

El último choque oficial entre ambos equipos fue hace tres temporadas, en el Reducido de la Primera Nacional, con triunfo para Gimnasia y Esgrima. Antes, en los recordados torneos Nacionales —la vieja Primera División—, fue la Lepra quien salió airoso en varios duelos, marcando una rivalidad histórica que atraviesa generaciones. Cada encuentro entre azules y blanquinegros estuvo cargado de pasión, color y recuerdos inolvidables para el pueblo mendocino.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia le da la bienvenida a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino.

Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría.



Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría. — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 11, 2025

El regreso de una pasión que paraliza a la provincia de Mendoza

El Superclásico mendocino vuelve a lo grande y en un contexto inmejorable: Independiente Rivadavia consolidado en la élite, soñando con títulos y clasificación internacional; y Gimnasia, con la ilusión renovada tras su ansiado ascenso. Dos realidades distintas que se cruzarán en la misma cancha para reeditar una de las rivalidades más fuertes del interior argentino. Mendoza se prepara para un partido que no será uno más: será la oportunidad de revivir la máxima pasión cuyana en el fútbol grande de la Argentina.